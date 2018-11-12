Abu Dabi Veliaht Prensi, Irak Cumhurbaşkanıyla Arap ülkelerinin sıkıntılarını görüştü

ABU DABİ (AA) - Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgesel ve uluslararası meseleler ile Arap ülkelerinin karşılaştığı sıkıntıları görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE'ye resmi ziyarette bulunan Irak Cumhurbaşkanı Salih ile beraberindeki heyet, Veliaht Prens Bin Zayid tarafından karşılandı.

BAE ile Irak arasındaki iş birliği alanlarını, bu iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirme yollarını ele alan ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler ile Arap ülkelerinin karşılaştığı sıkıntıları konuştu.

İkili, terör ve aşırılıkla mücadele için uluslararası toplum ile Arap ülkelerinin çabalarını birleştirmesi ve iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.

Görüşmede ülkesinin Irak ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini ifade eden Veliaht Prens Bin Zayid, Irak'ın istikrarının bölge istikrarı için önemli olduğunu, bu ülkede sağlanacak ilerlemenin, Arap ülkelerinin, uluslararası ve bölgesel çıkarların yararına olacağını belirtti.