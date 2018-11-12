Abu Dabi Veliaht Prensi, Irak Cumhurbaşkanıyla Arap ülkelerinin sıkıntılarını görüştü

ABU DABİ (AA) - Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgesel ve uluslararası meseleler ile Arap ülkelerinin karşılaştığı sıkıntıları görüştü.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE'ye resmi ziyarette bulunan Irak Cumhurbaşkanı Salih ile beraberindeki heyet, Veliaht Prens Bin Zayid tarafından karşılandı.
BAE ile Irak arasındaki iş birliği alanlarını, bu iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirme yollarını ele alan ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler ile Arap ülkelerinin karşılaştığı sıkıntıları konuştu.
İkili, terör ve aşırılıkla mücadele için uluslararası toplum ile Arap ülkelerinin çabalarını birleştirmesi ve iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.
Görüşmede ülkesinin Irak ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini ifade eden Veliaht Prens Bin Zayid, Irak'ın istikrarının bölge istikrarı için önemli olduğunu, bu ülkede sağlanacak ilerlemenin, Arap ülkelerinin, uluslararası ve bölgesel çıkarların yararına olacağını belirtti.
Bin Zayid, BAE'nin, Irak'ın yanında durduğunu, onu desteklediğini ve yardım eli uzattığını ifade etti.
Irak Cumhurbaşkanı Salih de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin BAE ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini aktardı.
Salih, dün Kuveyt'i ziyaret ederek başladığı Körfez turu kapsamında bugün ikinci durağı BAE'ye gelmişti.
Körfez ülkeleri, 2003 yılından sonra İran ile yakınlaşan Irak'a karşı dikkatli bir tutum takınmıştı. Ancak son yıllarda Körfez-Irak ilişkilerinde göreceli bir iyileşme fark edilmeye başlandı.
Irak, 2014-2017 yıllarında terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen mücadelede zarar gören bölgelerin imarı için dışarıdan yardım almaya çalışıyor.
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