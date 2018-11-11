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Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 01:32 | Son Güncelleme

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ilk kez Suudi Arabistan'a gelen Bin Zayid, Kral Selman tarafından El-Uca Sarayı'nda kabul edildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Bin Zayid ile Selman bin Abdulaziz'in iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldığını aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'a göre ise yetkililer, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü.

Bin Zayid görüşmede, BAE'nin her zaman Suudi Arabistan'la aynı safta yer alacağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere bazı ülke liderleri ile insan hakları örgütleri, 2 Ekim tarihinde evlilik belgeleri için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı'nın akıbeti için bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan yönetimi, olayın ardından ilk günlerde Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığını iddia etse de 18 gün sonra "konsoloslukta çıkan kavgada" öldürüldüğünü belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Abu Dabi Suudi Arabistan

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