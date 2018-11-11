Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile başkent Riyad'da bir araya geldi.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ilk kez Suudi Arabistan'a gelen Bin Zayid, Kral Selman tarafından El-Uca Sarayı'nda kabul edildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Bin Zayid ile Selman bin Abdulaziz'in iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldığını aktardı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'a göre ise yetkililer, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü.
Bin Zayid görüşmede, BAE'nin her zaman Suudi Arabistan'la aynı safta yer alacağını ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere bazı ülke liderleri ile insan hakları örgütleri, 2 Ekim tarihinde evlilik belgeleri için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı'nın akıbeti için bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunmuştu.
Suudi Arabistan yönetimi, olayın ardından ilk günlerde Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığını iddia etse de 18 gün sonra "konsoloslukta çıkan kavgada" öldürüldüğünü belirtmişti.
Plan yapmadan önce dikkat! Kritik uyarı
İstanbul'da insan seli! Herkes oraya koştu
Çocuk parkında akılalmaz görüntü! Dehşet saçtı
Trump ve Macron kameralar önünde tartıştı!
Kadir Topbaş aday mı olacak? Yeşil ışık yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
Suçüstü yakalandı! Hayrete düşüren savunma
1500 TL altında olan en iyi telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum