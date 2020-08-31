HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Abu Dabi’de restoranda patlama

Abu Dabi’de restoranda patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 11:52 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bulunan bir restoranda gaz tüpünün patlaması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de yer alan Rashid bin Saeed Caddesi’ndeki bir restoranda gaz tüpü patladı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bulunan bir restoranda gaz tüpünün patlaması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de yer alan Rashid bin Saeed Caddesi’ndeki bir restoranda gaz tüpü patladı. Patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, patlama sonucu restoranda büyük hasar oluştu. Abu Dabi Hükümeti Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, "Ekipler şu anda halkın güvenliğini sağlamak için bina sakinlerini güvenli bir şekilde tahliye ediyor" denildi. Yakınlardaki bir binanın sakini ise, "Havaalanı yolunda şiddetli patlama sesi duyduk, sonra binadan yoğun bir duman geldi" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Bakan duyurdu! Yargıda yeni dönem başlıyorBakan duyurdu! Yargıda yeni dönem başlıyor
Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da rafting yaptı, nehirde yüzdü
Binali Yıldırım'ın rafting heyecanı kamerada
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları! İdari izinli sayılacaklar
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Karabük'te koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı
Bir ilde koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı
Adalet Bakanı duyurdu! Yargıda 'e-duruşma' dönemi başlıyor
Bakan duyurdu! Yargıda yeni dönem başlıyor
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
'CHP milletvekiline polis tekme attı' iddiası! Kırşehir Valiliğinden açıklama
'CHP milletvekiline polis tekme attı' iddiası! Kırşehir Valiliğinden açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.