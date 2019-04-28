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Abu Dabi’den Sudan Merkez Bankasına 250 milyon dolarlık destek geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2019 15:55 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi Kalkınma Fonu’nun (ADFD) Sudan Merkez Bankasına 250 milyon dolar yatırdığı açıklandı.Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri geçen hafta Sudan’a 3 milyar dolarlık destek yaptıklarını yaptıklarını açıklamıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi Kalkınma Fonu’nun (ADFD) Sudan Merkez Bankasına 250 milyon dolar yatırdığı açıklandı.
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri geçen hafta Sudan’a 3 milyar dolarlık destek yaptıklarını yaptıklarını açıklamıştı. Sudan’a yapılan 3 milyar dolarlık yardımın ülkenin mali durumunu güçlendirmek için Sudan Merkez Bankası’na yatırıldığı açıklandı. Kalan 2,5 milyar dolarlık desteğin ise gıda, ilaç ve petrol ürünleri şeklide karşılanacağı kaydedildi.
Sudan’ın eski devlet başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesine yol açan ülke genelindeki gösterilere ülkedeki döviz yokluğunun sebep olduğu hatırlatıldı.
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Ömer El Beşir’in devrilmesi sonrası ülkede istikrar ve barışçı bir geçiş dönemi olmasını istediklerini belirtti.
Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı körfez ülkelerinin Katar’a uyguladığı ambargoya Sudan destek vermemişti.
Bazı Arap medya organlarında Beşir’in devrilmesinden sonra yönetimi ele alan ordunun, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani başkanlığındaki heyeti ülkeye sokmadığı yönünde iddialar yer aldı.
Bu iddialar daha sonra Hartum tarafından yalanlandı, Katar da Sudan’da milli menfaatlerin üstün tutulması, Sudan halkının beklentilerinin, özgürlük ve adalet konusundaki haklı taleplerinin gerçekleştirilmesinin zorunluluğuna dair açıklama yaptı.
Beşir döneminde, Katar- Sudan ilişkileri siyasi, ekonomik, kültürel ve insani yardım gibi birçok alanda iş birliği odaklıydı. Özellikle Katar’ın bu ülkedeki birçok projeye ve çalışmaya finansal destek sağlaması Sudan için oldukça önemliydi.

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