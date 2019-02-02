Abu Dabili şirket Venezuela'dan üç ton altın satın aldı

ABD'nin Türkiye ve Venezuela arasındaki altın ihracatını inceleme altına aldığı öne sürülmüştü.Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir yatırım şirketi, siyasi krizin yaşandığı Venezuela'dan üç ton altın aldığını açıkladı. Noor Capital adlı şirketten yapılan açıklamada şirketin herhangi bir "yasa dışı" ya da "yasaklı" işlemde bulunmadığı belirtildi. 21 Ocak'ta gerçekleştirilen altın alım işleminin o gün itibariyle geçerli olan uluslararası standart ve yasalar çerçevesinde yapıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca Venezuela'da istikrar sağlanana dek ülkeyle yeni bir işlem yapılmayacağı vurgulandı.

Noor Capital adlı şirketin Venezuela'daki faaliyetlerini duyuran, Amerikalı senatör Marco Rubio olmuştu. Rubio, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Noor Capital için çalışan bir Fransız vatandaşının Venezuela'dan yine altın çalınması için bugün Caracas'ta olduğu yönünde haberler var. Umarım bunu yapanlar ve uçuş hizmeti sağlayanlara, kendilerinin Hazine'nin yaptırımlarına maruz kalacağını bildirmişsinizdir" yazdı.