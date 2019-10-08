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“Abur cuburlar çocuklarda reflüyü tetikleyebilir”

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

Prof.

“Abur cuburlar çocuklarda reflüyü tetikleyebilir”

Prof. Dr. Gökhan Baysoy, çocuklarda besin alerjilerinin reflüye benzer belirtilere yol açabileceğini belirterek aileleri uyardı. Prof. Dr. Baysoy, “Abur cubur, çikolata, kızartma türü çok yağlı yiyecekler, gazlı içecekler, meyve suları çocuklarda reflüyü tetikleyebilir” dedi.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Baysoy, reflü konusunda ebeveynleri uyardı. Baysoy, yaptığı yazılı açıklamada, reflünün, besinlerin mideden yemek borusuna geri kaçma olayına dendiğine işaret etti. Reflünün her yaşta görülebildiğini belirten Baysoy “Bebeklerde reflüyü her zaman tedavi etmeye gerek olmayabilir. Büyük çocuklarda besin alerjilerinin bazen reflüye benzer belirtilere yol açabilir. Özellikle reflü tedavisi aldığı halde fayda görmeyen çocuklarda yemek borusu alerjisinin araştırılması gerekir” dedi.
Kusma ve mide bulantısına dikkat
Baysoy, reflünün belirtilerine değinerek şöyle devam etti: “Reflünün en sık belirtileri kusma, mide bulantısı, yenen gıdaların ağza gelmesi, ağza acı su gelmesi ve nadiren yemek sırasında göğüs ağrısıdır. Ağız kokusu reflüden kaynaklanabilir ancak diş çürükleri, diş eti hastalıkları, dişlerin arasında yiyecek kalması, geniz akıntısı, bademcik ve geniz etinin büyük ve sık iltihaplanması gibi daha sık görülen durumlar öncelikle araştırılmalıdır. Reflüsü olan çocukların beslenmesinde abur cubur türü gıdalar, çikolata, acı-baharatlı gıdalar, kızartma türü çok yağlı yiyecekler, gazlı içecekler, meyve sularından uzak durmak, kabız kalmamak uygundur.”

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