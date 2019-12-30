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  4. 'Abuzer Gaffari Hazretleri'nin türbesi Türkiye'de yok

'Abuzer Gaffari Hazretleri'nin türbesi Türkiye'de yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:48 | Son Güncelleme

BATMAN'da baraj suları altında kalacak Abuzer Gaffari Türbesi'ndeki kurtarma kazılarında herhangi bir kalıntıya rastlanmaması dikkatleri İstanbul ve Adıyaman'da bulunan aynı adlı türbelere çevirdi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- BATMAN'da baraj suları altında kalacak Abuzer Gaffari Türbesi'ndeki kurtarma kazılarında herhangi bir kalıntıya rastlanmaması dikkatleri İstanbul ve Adıyaman'da bulunan aynı adlı türbelere çevirdi. Adıyaman'daki türbenin 7 kuşaktır bekçiliğini yapan ailenin temsilcisi Mehmet Boynukara, Abuzer Gaffari'nin Türkiye'de türbesi bulunmadığını, türbe sanılan yerlerin makam olduğunu söyledi.
Batman'daki türbenin boş çıkması, İstanbul ve Adıyaman'da da aynı isimle olan türbelere giden vatandaşları şaşkına çevirdi. Adıyamanlılar, yıllardır dualar edip adaklar adadıkları mezarın Abuzer Gaffari'nin türbesi olduğunu bildiklerini anlatırken, 7 kuşaktır türbenin bekçiliğini yapan Boynukara Ailesi'nin son temsilcisi Mehmet Boynukara, Adıyaman- Kahta Karayolu'ndaki türbede mezar bulunmadığını söyledi. Abuzer Gaffari'nin Türkiye'de vefat etmediğini bu nedenle İstanbul, Adıyaman ve Batman'da bulunan mekanların, buralarda bulunduğu için makam olarak anılarak, ziyaret edildiğini ifade etti.
Adıyaman'da Abuzer Gaffari türbesinin bulunduğu alanın, Osmanlı döneminde yapıldığını aktaran Boynukara, şöyle dedi:
"Osmanlı zamanında dedemiz türbedar olarak buraya görevlendirilmiş. Bizler 7 kuşaktır buradayız. Abuzer Gaffari Hazretleri'nin buradaki yeri makamdır. Kendisi Medine'de vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir. Abuzer Gaffari buraya İslamiyet'i yaymak için gelmiştir. Türkiye'de türbe olarak bilinen yerler, bulunduğu sürede kaldığı alanlardır ve makam olarak bilinir. Abuzer Gaffari'nin ölümünden 950 sene sonra Adıyaman'daki bu türbe 4'üncü Sultan Murat tarafından yaptırılmıştır."

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