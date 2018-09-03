AB'ye Daha Fazla Sorumluluk Alma Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Federica Mogherini, çok uluslu sistemin tehdit altında olduğunu söyledi ve 28 üyeli birliğin uluslararası ortaklarla daha yakın çalışması gerektiğini kaydetti.

AB Büyükelçileri toplantısında konuşan Mogherini, “Tüm dünya bir kaos anına sürükleniyor. Esas soru şu bu geçici bir durum mu yoksa uzun soluklu bir eğilim mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Başkan Donald Trump’ın adını doğrudan anmasa da Mogherini, Trump’ın tek taraflı olarak çekildiği İran nükleer anlaşmasıyla küresel ikim anlaşmasının önemine değindi. Ayrıca Başkan Trump tarafından sorgulanan Dünya Ticaret Örgütü’nün de küresel ticaretteki rolüne atıfta bulundu.

“Günümüz dünyasında hiçbir büyük güç yeterince büyük değil” diyen Mogherini, büyükelçilerden Avrupa’nın dünya sahnesinden uzaklaşmadığına dair Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore ve Afrika’yı ikna etmelerini istedi. Mogherini, “Tam tersine önümüzdeki yıl dünyayla daha iç içe olacağız” dedi.

Avrupa Komisyonu’nun Dış Hizmetler bütçesini yüzde 30 civarında arttırmayı önerdiğini belirten Mogherini, “Prensiplerimizle, değerlerimizle, politikalarımızla ve kaynaklarımızla dünyadaki rolümüzü üstlenmeye hazırız” diye konuştu.

Toplam 500 milyonluk nüfusuyla AB dünyanın en büyük ticaret bloğu ve yardım bağışçısı durumunda.

