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AB'ye İdlib'den göç uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 14:28 | Son Güncelleme

SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa: - "(Brüksel'deki Suriye konferansında) Uluslararası toplum, rejimin İdlib'e saldırılarını durdurmak için gerekli önlemleri almazsa insani krizin derinleşeceği ve yeni göç dalgalarının AB'nin kapısına dayanacağı uyarısında bulunduk" - "(Suriye'deki ve komşu ülkelerde mülteci konumundaki milyonlarca Suriyeliye toplamda 8,3 milyar avro destek sözü verildi. Bu para, Suriyeli sivillere ulaşmalı. Beşşar Esed rejimi faydalanmamalı" - "(ABD heyetiyle görüşmelerimizde) Alıkonulanlar dosyası üzerinde pazarlığı kabul etmeyeceğimizi anlattık. Esed rejiminin alıkoyduğu kişilere yönelik işlediği hak, ihlallerine sessiz kalınamayacağını belirttik"

ADHAM KAKO- Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Brüksel'deki Suriye konferansında uluslararası toplumun gerekli tedbirleri almaması halinde, rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarının yeni göç dalgasına sebep olacağı uyarısında bulunduklarını söyledi.

SMDK Başkanı Mustafa, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa, katıldıkları toplantının verimli geçtiğini ifade ederek, "Suriye'nin içinde ve komşu ülkelerde mülteci konumundaki milyonlarca Suriyeliye toplamda 8,3 milyar avro destek sözü verildi. Suriyeli sivillere ulaşmalı. Beşşar Esed rejimi faydalanmamalı." dedi.

Konferansta ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn ile Türkiye ve bazı ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldiklerini kaydeden Mustafa, "Görüşmelerimizin birinci konusu alıkonulanlar dosyası oldu. Bu dosya üzerinde pazarlığı kabul etmeyeceğimizi anlattık. Esed rejiminin alıkoyduğu kişilere yönelik işlediği hak ihlallerine sessiz kalınamayacağını belirttik." diye konuştu.

Mustafa, rejim ve destekçilerinin İdlib ve Hama'daki yerleşimlere saldırılarının kınanması gerektiğini anlattıklarını dile getirdi.

"Uluslararası toplum, rejimin İdlib'e saldırılarını durdurmak için gerekli önlemleri almazsa insani krizin derinleşeceği ve yeni göç dalgalarının AB'nin kapısına dayanacağı uyarısında bulunduk." diyen Mustafa, saldırıların amaçlarından birinin de konferansı gölgede bırakmak olduğunu söylediklerini kaydetti.

- "Türkiye-ABD Münbiç yol haritasına desteğimizi dile getirdik"

Mustafa, Brüksel'de ABD heyetiyle yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bu görüşmede Türkiye-ABD Münbiç yol haritasına desteğimizi de dile getirdik. Yol haritasının uygulanmasının Fırat'ın doğusu için önemini anlattık." ifadelerini kullandı.

ABD'nin plansız çekilmesi durumunda oluşacak riskleri de heyete ilettiklerini vurgulayan Mustafa, şöyle konuştu:

"Ülkenin kuzeyinde kurulması gündemde olan güvenli bölgenin mültecilerin ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için önemli bir adım olduğu düşüncesini onlara ilettik. Brüksel'deki görüşmelerimizde Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptık. Suriye'de Esed rejimi, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı ilk çatışan Özgür Suriye Ordusu'dur (ÖSO). ÖSO, kuruluşundan bu yana sivilleri korumaktadır."

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