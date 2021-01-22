"AB’ye Katılım Sürecimiz Canlandırılmalı"

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Von der Leyen ile görüşmesine ilişkin, "Katılım sürecimiz canlandırılmalı. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Düzensiz göç ve terörizmle mücadelede iş birliğini artırmalıyız. Avrupa’da yükselen ırkçılık, ayırımcılık ve İslam karşıtlığıyla topyekün mücadele etmeliyiz" mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel’de, sabah görüştüğü Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, İçişlerinden Sorumlu Komiser Ylva Johansson ve Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Komiser Oliver Varhelyi ile görüştü. Basına kapalı geçen görüşmelerin ardından açıklamalar birbiri ardına sosyal medyadan geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de, Avrupa Birliği yöneticileri ile ‘ilişkileri normalleştirme’ ve ‘pozitif gündem yaratma’ çabaları çerçevesinde planlanan temaslarına devam ediyor. AB yöneticilerine, "Katılım sürecimiz canlandırılmalı, verilen sözlerin hayata geçmesi gerekiyor" diyen Çavuşoğlu’na, Avrupa Birliği’nden, "Diyalog önemli ama sahada inandırıcı adımlar atılmalı" yanıtı geldi.

Von der Leyen ise, "Diyalog elbette çok önemli. Ama sahada inandırıcı adımlar atılmasını da bekliyoruz" mesajıyla karşılık verdi.

Çavuşoğlu, Borrell ile yaptığı görüşme hakkında yaptığı paylaşımda ise "AB ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz. 18 Mart 2016 Mutabakatını (Göçmen geri kabul anlaşması) tüm unsurlarıyla güncellemek gerekiyor. Pozitif gündem için birlikte çalışmalıyız " mesajlarına yer verdi.

Schinas: "Olumlu adımlar atma zamanı"

Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından sosyal medyadan mesaj vermeyi seçen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da, "Önümüzdeki güçlükler ve fırsatlar açısından yapıcı bir görüşme oldu. Göç sorunu, güvenlik, halklar arası temaslar, Erasmus işbirliği yenilenmiş Türkiye-AB gündeminin merkezinde. Şimdi olumlu adımlar atma zamanı" dedi.

Çavuşoğlu'nun bugün görüştüğü AB genişlemeden sorumlu komiseri Oliver Varhelyi de sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeyi değerlendirdi. Varheyli, "İlişkilerimizde yeni bir sayfa açtığımızı umut ediyorum. Stratejik çıkarlarımız için yapıcı ve karşılıklı fayda sağlayıcı şekilde işbirliği umuyoruz" mesajını verdi.