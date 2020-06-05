AB’ye seyahat kısıtlamaları iki hafta daha uzatılıyor

Türkiye’nin gibi AB üyesi olmayan ülkelerden gelenlere yönelik seyahat kısıtlamaları ise temmuz başına kadar sürecek.Avrupa Birliği’ne (AB) birliğe üye olmayan ülkelerden seyahate yönelik kısıtlamalar temmuz ayı başına kadar uzatılacağı belirtildi. AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, üye ülkelerin içişleri bakanlarıyla yaptıkları istişarelerde, bakanların hemen hemen tamamının seyahat kısıtlamalarının iki hafta daha uzatılmasından yana görüş bildirdiğini ifade etti.

Temmuz ayından itibaren ise kısıtlamanın Avrupa ülkeleri arasındaki koordinasyon sonucunda kademeli olarak kaldırılabileceği belirtildi. Kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin tavsiye rehberinin AB Komisyonu tarafından hazırlanacağı kaydedildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, AB dışından gelenlere ilişkin temmuz ayından itibaren yeni bir düzenlemeye gidileceğini ifade etti. Bakan, gelinen ülkedeki salgın tablosuna göre ülke bazında bir düzenleme yapılacağını söyledi. Seehofer Brezilya, ABD, Rusya gibi birçok ülkede halen yüksek sayıda koronavirüs vakası kaydedildiğine dikkat çekti. AB Komisyonu'nun gelecek hafta konuyu ele alacağı belirtiliyor.