"AB'ye üyelik süreci siyasi bir süreçtir"

MÜMİN ALTAŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AB'ye üyelik süreci teknik olmaktan ziyade siyasi bir süreçtir. Bize teknik sebeplerle gelmemeleri gerekiyor. Türkiye 54 yıl önce niyetini ifade etmiş, bugün de ifade ediyor." dedi.

Oktay, AA muhabirini yaptığı açıklamada, şu anda 4 milyon üzerinde Suriyelinin Türkiye'de bulunduğunu, Suriyeli misafirler için yapılanların tüm dünya tarafından bilindiğini söyledi.

Türkiye'nin milli gelirine göre uluslararası yardımlarda birinci olduğunu ifade eden Oktay, bu durumun Türkiye'yi güçlü kıldığını ve neler yapabileceğini bütün dünyanın gördüğünü belirtti.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Suriyeliler için vadettiği birinci 3 milyar dolarlık yardımın 1-2 yıl içinde Türkiye'ye teslim edilmesi gerektiğini ancak bunun gerçekleşmediğini vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün itibariyle bunun 1,7 milyar avrosu Türkiye'ye aktarıldı. Geriye yaklaşık 1,2 milyar avroluk bir kısım kaldı. Kurumlarımız bu konu üzerinde çalışıyor. AB ikinci 3 milyar avronun verilmesine ilişkin ilgili komisyonlarda karar almıştır. Siyasi süreç tamamlanmıştır. Bunun aktarılmasıyla ilgili komisyonlar ve ilgili komiserlerle yakın görüşme içindeyiz. Bizim ikinci 3 milyar için bir önerimiz var. Türkiye olarak harcamalarımızı yapıyoruz.