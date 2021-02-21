AB’yle BioNTech Arasında Fiyat Tartışması

AB ile aşı üreticisi firmalar arasındaki tedarik kavgası yeni bir boyut kazandı. Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin BioNTech şirketinin bir doz aşı için çok yüksek fiyat istediği iddiaları ortalığı karıştırırken, Şahin iddiaları yalanlarak, AB’ye sundukları fiyatı savundu.

Hafta sonunda Alman basınında çıkan ve AB’den kaynaklara dayandırılarak verilen haberlerde, BioNTech’in bir doz aşı için 54 Euro istediği ve söz verdiği siparişlerin teslimini bilinçli olarak geciktirdiği öne sürüldü. Haberlerde, birlik yetkililerinin, BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer’den yetkililerin haziran ayında yapılan ilk görüşmede istedikleri toplamda 500 milyon doz aşı için 27 milyar euroluk teklifi çok yüksek bulduğu ve salgında kar amaçlı fırsatçılık yapmakla suçladıkları, bu yüzden aşı geliştiren AstraZeneca ve Moderna gibi diğer şirketlerle bağlantı kurdukları öne sürülürken, tarafların kasım ayında bir kez daha bir araya geldikleri ve doz başına 15,50 Euro üzerinde anlaştıkları belirtildi.

AB ile BioNTech/Pfizer arasında süren görüşmelerin ve fiyat konusunda anlaşmanın uzamasının, aşı siparişinin en az dört ay geç verilmesine sebep olduğu da kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialar oldu. Söz konusu haber ve iddiaların BioNTech’i ve özellikle Prof. Şahin’i sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline getirken, şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Türk bilim insanı, konuyla ilişkili açıklama yaptı ve AB’li yetkililerin BioNTech’i zan altında bırakarak, ısmarlama sürecinde kendi yaptıkları hataları temize çıkarmaya çabalamakla suçladı.