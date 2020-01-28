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Aç bırakıp ölüme terk ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:09 | Son Güncelleme

Bursa’da aç ve susuz bırakılıp ölüme terk edilen yaralı haldeki at Yıldırım Belediyesi ve hayvanseverlerin seferber olmasının ardından tedavi edildiği Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde sağlığına kavuştu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan ve vatandaşlar tarafından işkence gördüğü iddia edilen at, kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürlüğü ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Gökdere’de bulunan atla ilgili ihbarın ardından seferber oldu.

Açlıktan ve yorgunluktan yere yığılan at, her kalkmaya çalıştığında ise yan yattığı için yüzünü yere sürttü. Olay yerine gelen veteriner hekimler, gereken müdahaleyi yaptı.

Hareketlenmeye başlayan at, vinç yardımı ile kamyona yüklendi.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine kaldırılan at, tedavi edildikten sonra iyileşmesi için barınakta gözetim altına alındı.

İddia edildiği gibi ata yönelik işkencenin olmadığını belirten Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İç hastalıkları Anabilim Dalında doktora öğrencisi Hüseyin Dülger, "Parkta hayvan severler tarafından bulanan at, fakültemizde tedavi altına alındı. Kan tahlillerinde bir enfeksiyon görmedik. Ancak yatmaya bağlı olarak kaslarında zayıflama olduğu ortaya çıktı. Gözünün bu hale gelmesi sadece kalkmaya çalışırken sağa sola sürtmüş olmasından kaynaklanmaktadır"

Parkta bulunan atla ilgili seferber olduklarını ifade eden Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü Mehmet Altuntaş, "Pazar günü bize bu konu intikal ettiğinde ekiplerimizle olay yerine gittik. Bize çevredeki vatandaşlar atın uyutulması hakkında baskı oluşturmaya başladı. Ancak atın uyutulması gerekmiyordu. At terk edildiği için aç ve susuz kalmış. Daha sonra biz serum, antibiyotik ve diğer ilaçlarını yaptık. Yem ve su verdik. Sonra vinç yardımı ile buraya sevk edildi" dedi.

Kaynak: İHA

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Bursa yıldırım belediyesi

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