Aç bırakıp ölüme terk ettiler

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan ve vatandaşlar tarafından işkence gördüğü iddia edilen at, kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürlüğü ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Gökdere’de bulunan atla ilgili ihbarın ardından seferber oldu.

Açlıktan ve yorgunluktan yere yığılan at, her kalkmaya çalıştığında ise yan yattığı için yüzünü yere sürttü. Olay yerine gelen veteriner hekimler, gereken müdahaleyi yaptı.

Hareketlenmeye başlayan at, vinç yardımı ile kamyona yüklendi.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine kaldırılan at, tedavi edildikten sonra iyileşmesi için barınakta gözetim altına alındı.

İddia edildiği gibi ata yönelik işkencenin olmadığını belirten Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İç hastalıkları Anabilim Dalında doktora öğrencisi Hüseyin Dülger, "Parkta hayvan severler tarafından bulanan at, fakültemizde tedavi altına alındı. Kan tahlillerinde bir enfeksiyon görmedik. Ancak yatmaya bağlı olarak kaslarında zayıflama olduğu ortaya çıktı. Gözünün bu hale gelmesi sadece kalkmaya çalışırken sağa sola sürtmüş olmasından kaynaklanmaktadır"