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Aç kalan ayı, evin bahçesindeki eşeği telef etti

13.02.2021 14:55 | Son Güncelleme:
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Aç kalan ayı, evin bahçesindeki eşeği telef etti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde aç kalan ayı, evin bahçesine kadar girerek eşeği yedi.Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kırcı köyünde ikamet eden Necip Kuş, sabah kalktığında evin bahçesinde parçalanmış halde eşeği buldu.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde aç kalan ayı, evin bahçesine kadar girerek eşeği yedi.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kırcı köyünde ikamet eden Necip Kuş, sabah kalktığında evin bahçesinde parçalanmış halde eşeği buldu. Eşeğin büyük bir bölümünün olmadığını gören Kuş, çevrede yaptığı incelemede ayı izlerine rastladı. Ormanda yiyecek bulamadıkları için aç kalan ayıların yerleşim yerlerine kadar inerek ineklere ve köylerdeki eşek ve atlara saldırdığını söyleyen vatandaşlar, “Havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle aç kalan ayılarda yiyecek bulabilmek için yerleşim alanlara kadar gelmeye başladılar. Daha fazla hayvanımız telef olmadan yetkililer bu duruma bir çare bulmalılar” dedi.

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