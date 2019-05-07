HABER

Aç kalan bozayı iftar saatinde mahalleye indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 18:52 | Son Güncelleme

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde son günlerde kent merkezine kadar gelen bozayı yavruları dikkati çekiyor

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kent merkezine inen bozayı yavruları dikkati çekiyor.

İftar saatine yakın İnönü Mahallesi'ne gelen bozayı yavrusu, çöp konteynerlerinde karnını doyurmaya çalıştı. Bunu gören vatandaşlar cep telefonlarıyla bozayı yavrusuyla öz çekim yaptı, fotoğrafını çekti. Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonundan fotoğraf ve video çekimi yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini arayarak ayı yavrusunun bölgeden uzaklaştırmasını istedi ve yavrunun yanına çok yaklaşmamaları için vatandaşları uyardı.

Vatandaşlardan Nurettin İstik, ayıların gündüz saatlerinde ilçe merkezine geldiklerini belirterek, "Şu anda ayı İnönü Mahallesi Ortaokul Caddesi'nde çöp yiyor, inanılır gibi değil." dedi.

Çocuklar da ilk defa bozayı gördüklerini söyledi.

Karnını doyuran bozayı yavrusu daha sonra mahallenin yakınındaki ormanlık alana gitti.

Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor
Aydın şehidini uğurladıAydın şehidini uğurladı
Hasan Cemal davasında karar açıklandı! Hasan Cemal davasında karar açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayı Sarıkamış

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasan Cemal davasında karar açıklandı

Hasan Cemal davasında karar açıklandı!

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.