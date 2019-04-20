Aç kalan çakal mahalleye indi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da aç kaldığı tahmin edilen çakal, mahalleye indi. Çakalın çevrede dolaşması cep telefonuyla görüntülendi. Bartın'da ormanlık alana yakın olan Gölbucağı Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında sabah saatlerinde çakal görüntülendi. Hamza Karakuş aç kaldığı tahmin edilen çakalı cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyerek, sosyal medya hesabında paylaştı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların ardından koşarak giden çakal bir süre sonra gözlerden kayboldu.
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