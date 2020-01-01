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  4. Aç kalan domuz sürüsü şehre indi

Aç kalan domuz sürüsü şehre indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

 KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi.

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi.
Yaylacık ormanlık alanında yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsü, dün gece ilçe merkezine indi. Aralarında yavru yaban domuzlarının da bulunduğu sürü, bir vatandaş tarafından evinin penceresinden cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde domuz sürüsünün, köpeklerin havlama sesleriyle birlikte caddede ilerlemeleri dikkat çekti.
Mahalle sakinlerinden İsmail Toker, "Mahallemizde çocuklarımızı akşam saatlerinde dışarı çıkarmaya, bakkala göndermeye korkar olduk. Yaklaşık 80 bin nüfuslu ilçemizin 4 bin nüfuslu mahallesine domuzların bu şekilde geldiği daha önce görülmedi. Mahallemiz Yaylacık ormanın yakınlarında ve bu ormanlarda çok çeşitli yaban hayvanı var. Ormanlık alanların belki de azalmasından ve yaşam alanlarının daralmasından dolayı gelmiş olabilirler" dedi.
Tavşanlı Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Abdullah Şahin ise bölgede domuz sayısının arttığını belirterek, "Domuzların dağlarda yaşam alanları yangınlardan, maden sahalarından dolayı kısmen azaldı. Ancak diğer taraftan domuzların sayısı her geçen gün arttığı için de tarım arazilerine zararları olmaya başladı. Bu konuda zaman zaman sürek avları yapılıyor, ancak köylülerimizden de bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

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