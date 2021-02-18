Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde aç kalan domuz sürüsü şehre indi. O ânlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Bursa’da da aç kalan kurtlar şehre inmişti.

Ormanlar’da yiyecek bulamayan yaban hayvanları yiyecek bulmak için şehir merkezlerine inmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Bursa’nın İnegöl ilçesinde kurtlar yiyecek bulmak için şehre inerken, bu kez Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaban domuzları merkeze indi. Yaylacık ormanlık alanında yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsü, önceki gece ilçe merkezine indi. Aralarında yavru yaban domuzlarının da bulunduğu sürü bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.

