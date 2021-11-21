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Aç kalan domuzlar kent merkezine indi

21.11.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da soğuyan havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, kent merkezine indi. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, telefonları sarılarak o anları kaydetti.

Aç kalan domuzlar kent merkezine indi

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi mevkiinde geç saatlerde bir sitenin çevresinde görülen yaban domuzları şaşkınlığa neden oldu. Bölgede yiyecek ararken mahalleli tarafından cep telefonları ile görüntülenen yaban domuzları bir süre sonra gözden kayboldu.

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞTİ"

Site sakinlerinden Alparslan Tokgöz, bölgede daha önce yaban domuzu görmediklerini belirterek, “Bizim sitemizin etrafında daha önce yaban domuzu görülmemişti. Dün gece saatlerinde sitemizin ön ve yan tarafında domuzları gördük, daha doğrusu ben görmedim ama WhatsApp grubuna atmışlardı. İlk defa bir domuz görmüş olduk. Buralarda görmeye alışık olmadığımız için ilgincimize geldi” diye konuştu.

İHA

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Malatya
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