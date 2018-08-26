Aç kalan inek köz yerken görüntülendi

Do\u011fada sahipsiz kalan bir inek uzun s\u00fcre a\u00e7 kal\u0131nca k\u00f6z halindeki k\u00f6m\u00fcrleri yedi. Pakistan'da kaydedilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler sosyal medyada izleyenleri \u015foke etti.PARTNERBe\u015fikta\u015f'\u0131n yeni kalecisine b\u00fcy\u00fck ilgi! K\u0131van\u00e7 m\u0131 o?Kafas\u0131na demir d\u00fc\u015fen i\u015f\u00e7i \u00f6l\u00fcmden d\u00f6nd\u00fcK\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131 foto\u011fraf \u00e7ekmek i\u00e7in \u00e7at\u0131ya \u00e7\u0131karan sorumsuzlar kamerada
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