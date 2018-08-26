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Aç kalan inek köz yerken görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 26.08.2018 16:12 | Son Güncelleme

Doğada kalan ve kendi halinde dolaşan inek, kızgın közleri yerken görüntülendi.

Doğada sahipsiz kalan bir inek uzun süre aç kalınca köz halindeki kömürleri yedi. Pakistan'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada izleyenleri şoke etti.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan inek koz açlık

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