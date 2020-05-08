Aç kalan köpekler, yiyeceklere hücum etti

Edirne'de koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kalması, belediyenin sokak hayvanlarını beslemek için yemek artıklarını aldığı fabrikaların faaliyetlerine ara vermesiyle birlikte, hayvanseverler oluşturulan çizelge ile sokak hayvanlarını nöbetleşe beslemeye başladı. Kentin eski çöplüğünde yaşayan yaklaşık 300 köpek için belediye barınma alanı oluşturmasının ardından buradaki hayvanlar, belediye ve gönüllüler tarafından beslenerek hayatta kalmaları sağlanıyor. Bölgeye giden bir grup hayvansever, araçlardan yiyecekleri çıkardığı sırada adete köpeklerin saldırısına uğradı. Hayvansever Koray Kurt’un kapalı kasa kamyonetiyle getirdiği çiğ tavuk etlerine köpekler saldırınca kısa süreli panik yaşandı. Köpeklerin saldırması nedeniyle korkan hayvan severler araçlarının üzerinden etleri atarak köpekleri beslediler.

Sokak hayvanlarını aralarında oluşturdukları çizelge ile gruplar halinde gönüllü olarak beslediklerini belirten Kerem Bengi, "Edirne'de eski çöplükteki köpeklerin beslenmeleriyle gönüllü olarak ilgileniyoruz. Haftanın belirli günleri 5 grup halinde gelip beslenmelerini yapıyoruz. Özelikle kuru mama kullanıyoruz. Çiğ mamalar hayvanların bağırsaklarında parazit oluştura biliyor. Haftanın 7 günü köpekler burada besleniyor" dedi.