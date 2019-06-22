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Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 16:42 | Son Güncelleme

Malatya'nın Darende ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

Malatya'nın Darende ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Yaklaşık bir haftadır sağanağın etkili olduğu ilçede yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen bir kurt, ilçe merkezine inerek mahalle aralarında yiyecek aradı.

İlçenin Zaviye Mahallesi'nde tarihi Somuncu Baba Külliyesi önüne kadar gelen kurt, külliyedeki ve Tohma Kanyonu girişindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Külliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakkı Geçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece nöbetçi olduğu sırada külliye önünde bir hareketlilik gördüğünü söyledi.

İlk önce köpek zannettiğini dikkatli bakınca kurt olduğunu anlayıp hemen durumu polise bildirdiğini anlatan Geçer, "Saat 02.15 sularıydı, sonra dışarı çıkıp peşinden koşarak yüksek sesle bağırdım. Sesten korkan kurt, kaçarak uzaklaştı. Sonrasında kamera kayıtlarına baktığımızda kurt, bir kayısı bahçesine girerek gözden kayboluyor." dedi.

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Darende Kürt Malatya

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