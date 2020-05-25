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Aç kalan kurtlar, ineklere saldırdı! Parçaladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2020 20:55 | Son Güncelleme

Bartın'da aç kalan kurtlar indikleri köyde bir büyükbaş hayvanı telef etti.

Aç kalan kurtlar, ineklere saldırdı! Parçaladılar

Alınan bilgilere göre, olay, Kumluca beldesi Hisar köyü Hocaoğlu mahallesinde meydana geldi. Köye inen 2 kurt bu sırada bölgede otlanmakta olan Niyazi Güner’e ait 11 adet büyükbaş hayvana saldırdı. Bir ineği parçalayan kurtlar, daha sonra kaçtı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Güner, ineğinin telef olmuş haliyle karşılaştı.

"BİR ÖNLEMİNİN ALINMASI GEREKİYOR"

Güner, olayı komşularının haber verdiğini belirterek, "Hemen koştuk ama yetişemedik. İki kurdun saldırması sonucunda bir ineğim telef oldu. Tarlada 11 tane hayvanım vardı. Hepsi oldukça korkmuş. Bu sorun ilk kez karşılaştığımız bir şey değil.
Kurtların saldırısı sonucunda telef olan hayvanlar nedeniyle köylü olarak mağdur oluyoruz. Kurtlar geçen yıl çevre köylerde de bazı vatandaşların hayvanlarını telef etti. Bunun bir önleminin alınması gerekiyor. Yardım bekliyoruz” dedi.

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