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  4. Aç kalan kurtlar köpeği parçaladı! Kurtların saldırısı kamerada

Aç kalan kurtlar köpeği parçaladı! Kurtların saldırısı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 09:33 | Son Güncelleme

Erzurum'da, aç kalan kurtlar, indikleri mahallede köpeklere saldırdı. Bir köpeği parçalayan kurtların saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Palandöken ilçesine bağlı Tekederesi Mahallesi'ne 28 Aralık gecesi inen 4 kurt, bir süre birlikte dolaştıktan sonra, ayrı yerlere dağıldı. Daha sonra kurtlardan biri, sokakta gördüğü 2 köpeğe saldırdı. Köpeklerin karşılık vermesi üzerine kurt boş araziye çekildi. Köpeklerin kurdu takip etmesi üzerine çevrede bekleyen diğer 3 kurt da saldırıya geçti. Kurtlar, köpeklerden birini aralarına alıp, boğdu, ardından da sürükleyerek götürdü. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından, önceki gün mahalleye yine kurt sürüsü indi. Kurtlar, mahalledeki 3 köpeği yine tuzaklarına çekti. Saldırıya uğrayan köpeklerin havlamasıyla uyanan mahalleli, silahlarla kurtları uzaklaştırdı. Saldırıda köpeklerden biri gözünü kaybetti.

Mahalle sakinlerinden Ali Osman Çınar (20), zağar cinsi 3 köpeğini kurt sürüsünden mahalledeki köpeklerin yardımıyla kurtardığını söyledi.

'3 KÖPEĞİ PARÇALADI'

Şehir çöplüğünün yakın olması nedeniyle yiyecek arayan kurtların mahalleye kadar geldiğini ifade eden Çınar, "Geçen yıl mahalleye gelen kurtlar 3 köpeği parçaladı. Biz bu sene küçük köpekleri ahırlara alıyoruz, büyük köpekleri de güvenli yerlere bağlıyoruz. Kar sebebiyle aç kalan kurtlar buralara kadar iniyor" dedi.

(DHA)

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Erzurum Kürt köpek

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