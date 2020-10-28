Aç kalan maymunlar şehre indi: Hükümet'ten "öldürebilirsiniz" çözümü!

160 bin kişilik bir nüfusa sahip olan şehir, Hindistan’ın aşırı sıcaklarından bulunan turistler için yaz aylarında en çok tercih edilen destinasyonlardan birine dönüşüyor. Bu nedenle şehirde dönemsel olarak büyük bir nüfus artışı yaşanıyor. Hindistanlı yetkiler, bu durumun aynı zamanda Shimla’yı maymunlar için bir yiyecek kaynağı haline getirdiğini söyledi.

Öte yandan, ülkede ulusal karantina 25 Mayıs’ta sonlandırıldı, ancak zaman zaman yerel kısıtlamalar ilan ediliyor. Karantina önlemlerinin hafiflediği Hindistan’ın tarihi şehri Shimla'da ise insanların sokağa çıkmasıyla birlikte şehrin maymunların istilasına uğradığı belirtildi.

Dünyada ABD ’nin ardından en çok corona virüs vakasına ev sahipliği yapan Hindistan’da, salgın yalnızca insanları vurmadı. Ülkede uygulanan ulusal karantina nedeniyle aç kalan makak maymunların yiyecek ve su bulma umuduyla şehir dışına gittiği belirtildi.

Makak maymunlarının saldırısına uğrayanlardan biri olan Nand Lal, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Geçen ay bir grup maymunun arasından geçiyordum. Aniden erkek bir makak bana saldırdı, diğer üç maymun da ona eşlik etti. Yüzümde çizikler oluştu ve bir tanesi sırtımı ısırdı. Saldırıdan sonra kuduz aşısı yaptırdım. Elimde, şans eseri bir sopa taşıyordum onları bu şekilde kaçırdım “ ifadelerini kullanarak, şehirdeki maymunların tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Kuldeep Chand Sood ise, “İnsanlar çok korkuyor ve ne yapacağını bilmiyor. Evimin terasında kitap okuyordum ve aniden büyük bir maymun bana saldırdı” dedi.

"EVİNİZ VE AİLENİZ İÇİN TEHDİT OLUŞTURDUKLARINDA ÖLDÜREBİLİRSİNİZ"

Shimla ve makak maymunların istila ettiği diğer bir şehir olan Sanjauli’deki evlerin büyük bir çoğunluğunda halk kendini korumak için bahçelerini ve teraslarını dikenli teller ile çevreledi ve hayvanları etkisiz hale getirip yetkililere teslim etmek için büyük kafesler aldı.

Bununla birlikte, Hindular maymunların kutsal olduğunu düşünüyor. Ancak, hükümet geçen hafta maymunların insanların evlerine ve ailelerine tehdit oluşturması halinde onları öldürebileceğini açıkladı.