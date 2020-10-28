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Aç kalan maymunlar şehre indi: Hükümet'ten "öldürebilirsiniz" çözümü!

İLGİNÇ HABERLER  | 28.10.2020 17:07 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle ağır kayıplar veren Hindistan’da, karantina uygulamaları nedeniyle aç kalan binlerce maymunun Hindistan’ın turistik şehri Shimla’yı istila ettiği açıklandı. Hükümetin, “Sizi tehdit ediyorlarsa onları öldürebilirsiniz” çözümü ise büyük tepki çekti.

Aç kalan maymunlar şehre indi: Hükümet'ten "öldürebilirsiniz" çözümü!

Dünyada ABD’nin ardından en çok corona virüs vakasına ev sahipliği yapan Hindistan’da, salgın yalnızca insanları vurmadı. Ülkede uygulanan ulusal karantina nedeniyle aç kalan makak maymunların yiyecek ve su bulma umuduyla şehir dışına gittiği belirtildi.

TARİHİ ŞEHİR BİNLERCE MAYMUNUN İSTİLASINA UĞRADI

Öte yandan, ülkede ulusal karantina 25 Mayıs’ta sonlandırıldı, ancak zaman zaman yerel kısıtlamalar ilan ediliyor. Karantina önlemlerinin hafiflediği Hindistan’ın tarihi şehri Shimla'da ise insanların sokağa çıkmasıyla birlikte şehrin maymunların istilasına uğradığı belirtildi.

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MARKET POŞETLERİNE SALDIRIYORLAR

Himalaya’nın eteklerinde yer alan şehirde aylardır aç olan binlerce maymunun insanlara saldırdığı ve market poşetlerindeki yiyecekleri çaldığı ifade edildi.

İNSANLARIN VARLIĞI DAHA ÇOK YİYECEK ANLAMINA GELİYOR

160 bin kişilik bir nüfusa sahip olan şehir, Hindistan’ın aşırı sıcaklarından bulunan turistler için yaz aylarında en çok tercih edilen destinasyonlardan birine dönüşüyor. Bu nedenle şehirde dönemsel olarak büyük bir nüfus artışı yaşanıyor. Hindistanlı yetkiler, bu durumun aynı zamanda Shimla’yı maymunlar için bir yiyecek kaynağı haline getirdiğini söyledi.

Makak maymunlarının saldırısına uğrayanlardan biri olan Nand Lal, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Geçen ay bir grup maymunun arasından geçiyordum. Aniden erkek bir makak bana saldırdı, diğer üç maymun da ona eşlik etti. Yüzümde çizikler oluştu ve bir tanesi sırtımı ısırdı. Saldırıdan sonra kuduz aşısı yaptırdım. Elimde, şans eseri bir sopa taşıyordum onları bu şekilde kaçırdım “ ifadelerini kullanarak, şehirdeki maymunların tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Kuldeep Chand Sood ise, “İnsanlar çok korkuyor ve ne yapacağını bilmiyor. Evimin terasında kitap okuyordum ve aniden büyük bir maymun bana saldırdı” dedi.

"EVİNİZ VE AİLENİZ İÇİN TEHDİT OLUŞTURDUKLARINDA ÖLDÜREBİLİRSİNİZ"

Shimla ve makak maymunların istila ettiği diğer bir şehir olan Sanjauli’deki evlerin büyük bir çoğunluğunda halk kendini korumak için bahçelerini ve teraslarını dikenli teller ile çevreledi ve hayvanları etkisiz hale getirip yetkililere teslim etmek için büyük kafesler aldı.

Bununla birlikte, Hindular maymunların kutsal olduğunu düşünüyor. Ancak, hükümet geçen hafta maymunların insanların evlerine ve ailelerine tehdit oluşturması halinde onları öldürebileceğini açıkladı.

HÜKÜMET SÜRDÜRÜLEBİLİR ÖNLEMLER ALMIYOR

Hindistan maymun popülasyonlarını kontrol altına almak için onları fırsat buldukça kısırlaştırıyor. Ancak, doğa koruma uzmanları hükümetin maymun tehdidi sorunu çözmek için koruyucu ve sürdürülebilir tedbirler alması gerektiğini düşünüyor.

DOĞAL ALANLARI İNSANLAR TARAFINDAN İŞGAL EDİLDİ

Shimla’da vahşi yaşam yetkilisi olan Rajesh Sharma, “Makakların doğal ortamıyla şehir hayatı arasında bir fark kalmadı. Hayvanlar yiyecek bulamıyorlar ve bu yüzden insanların ellerinde gördükleri yiyeceğe atlıyorlar. Makaklar insanlar için tehlikeli değil, ancak biz onların doğal alanlarını ve kaynaklarını işgal ettik” ifadlerini kullandı.

MİLYONLARCA DOLAR KAYIP

Öte yandan, maymunların Hindistan’a her yıl milyonlarca dolarlık bir ekonomik kayba neden olduğu tahmin ediliyor. Tarım Bakanlığı verilerine göre, her yıl 130 bini aşkın maymunun çiftliklerden milyonlarca dolar değerinde meyve sebze kaçırıyor.

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