HABER

Aç kalan sokak köpekleri 100 tavuğu telef etti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 10:37 | Son Güncelleme

Bodrum’da bir evin bahçesine giren sokak köpekleri yaklaşık 100 tavuk ve civcivi telef etti.

Bodrum’da bir evin bahçesine giren sokak köpekleri yaklaşık 100 tavuk ve civcivi telef etti. Sabah bahçeye çıkan aile gördüğü manzara karşısında şok oldu.
Gümüşlük Mahallesi’nde oturun Akdeniz ailesi, sabah kalktıklarında büyük şok yaşadı. Köpeklerin sesine uyanan aile evlerinin bahçesinde tüm tavukların ve civcivlerini telef olmuş halde buldu. Zeynep Akdeniz gözü gibi baktığı tavukları ve civcivleri bahçesinin her yerinde cansız halde buldu. Sinir krizi geçiren Akdeniz gözyaşlarına boğuldu. Baba İbrahim Akdeniz ve çocukları Hasan ve Emrah, sokak köpeklerinin evlerinin bahçesine girerek yaklaşık 100 tavuk ve civcivi boğarak öldürdüklerini söyledi.

Hayallerini köpekler boğdu
Her sabah erken saatte kalkan Zeynep Akdeniz ve oğlu Emrah ve Hasan’la birlikte yaklaşık 2 yıldır tavukları besliyordu. Tavukların yemin suyunu eksik etmeyen Zeynep Akdeniz ise tavuklarla çocuklarıymış gibi ilgileniyordu. 1 horoz, 50’den fazla tavuk ve 15 tane civcive bakan Akdeniz ailesi okuyan çocuklarının harçlıklarını ise tavukların yumurtalarını satarak çıkarıyordu. Zeynep Akdeniz’in en büyük hayali ise bir tavuk çiftliği kurup binlerce tavuk sahibi olmaktı. Akdeniz ailesinin hayali olan tavuk çiftliği, köpeklerin tavukları ve civcivleri boğmasıyla suya düştü.
Zeynep Akdeniz sabah kalktıklarında şok olduklarını ifade ederek "Gözüm gibi baktığım tavuklarım, civcivlerim köpekler tarafından parçalandı. Bazılarını yemişler bazılarını ise sadece boğmuşlar. Yaz aylarında Bodrum’a gelen tatilciler giderken köpeklerini sokaklara bırakıyor. Köpekler ise bahçelere girip tavuklarımızı yiyorlar, boğuyorlar" dedi.

"Tüm emeklerimiz boşa gitti"
Emrah ve Hasan Akdeniz ise "Her sabah kalkar yemlerini sularını verirdik. Sabah akşam kontrol ederdik. Tüm emeklerimiz boşa gitti. Köpekler tüm tavuklarımızı yedi" ifadelerini kulandı.
Baba İbrahim Akdeniz’de ne yapacaklarını bilmediğini söyleyerek "Sabah 05.00 gibi kalktık köpek sesleriyle. Bir baktık hayvanların boğazları sıkılmış parçalanmış bir halde. Bahçenin her yanında tavuklarımı ölmüş halde bulduk. Sokak köpekleri tüm tavuklarımızı öldürmüş. Gümüşlükte arkadaşlar bahçelere hayvanlarını, tavuklarını salamıyor. Hepsini öldürüyor sokak köpekleri. Yıllardan beri baktığımız tavukları köpekler öldürmüş. Birçok komşumuzun tavukları da köpekler tarafından telef edildi. Bundan yıllar önce benim kardeşimin 5 tane kuzusunu yedi bu köpekler şimdi de tavuklara dadandılar" şeklinde konuştu.
Akdeniz ailesi devletten yardım istemek için Bodrum Kaymakamlığına başvuracaklarını köpeklerin toplatılması için ise durumu Bodrum Belediyesine bildireceklerini ifade etti. Köpekler tarafından telef edilen 100’e yakın tavuk ve civciv toplanarak imha edildi.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdıYavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı
Akçakale’den kopan dev kaya eve çarptıAkçakale’den kopan dev kaya eve çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Hülya Avşar'ın dekolteli paylaşımına beğeni yağdı

Hülya Avşar'ın dekolteli paylaşımına beğeni yağdı

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.