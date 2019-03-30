Aç kalan sokak köpekleri 100 tavuğu telef etti

Bodrum’da bir evin bahçesine giren sokak köpekleri yaklaşık 100 tavuk ve civcivi telef etti. Sabah bahçeye çıkan aile gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Gümüşlük Mahallesi’nde oturun Akdeniz ailesi, sabah kalktıklarında büyük şok yaşadı. Köpeklerin sesine uyanan aile evlerinin bahçesinde tüm tavukların ve civcivlerini telef olmuş halde buldu. Zeynep Akdeniz gözü gibi baktığı tavukları ve civcivleri bahçesinin her yerinde cansız halde buldu. Sinir krizi geçiren Akdeniz gözyaşlarına boğuldu. Baba İbrahim Akdeniz ve çocukları Hasan ve Emrah, sokak köpeklerinin evlerinin bahçesine girerek yaklaşık 100 tavuk ve civcivi boğarak öldürdüklerini söyledi.

Hayallerini köpekler boğdu

Her sabah erken saatte kalkan Zeynep Akdeniz ve oğlu Emrah ve Hasan’la birlikte yaklaşık 2 yıldır tavukları besliyordu. Tavukların yemin suyunu eksik etmeyen Zeynep Akdeniz ise tavuklarla çocuklarıymış gibi ilgileniyordu. 1 horoz, 50’den fazla tavuk ve 15 tane civcive bakan Akdeniz ailesi okuyan çocuklarının harçlıklarını ise tavukların yumurtalarını satarak çıkarıyordu. Zeynep Akdeniz’in en büyük hayali ise bir tavuk çiftliği kurup binlerce tavuk sahibi olmaktı. Akdeniz ailesinin hayali olan tavuk çiftliği, köpeklerin tavukları ve civcivleri boğmasıyla suya düştü.

Zeynep Akdeniz sabah kalktıklarında şok olduklarını ifade ederek "Gözüm gibi baktığım tavuklarım, civcivlerim köpekler tarafından parçalandı. Bazılarını yemişler bazılarını ise sadece boğmuşlar. Yaz aylarında Bodrum’a gelen tatilciler giderken köpeklerini sokaklara bırakıyor. Köpekler ise bahçelere girip tavuklarımızı yiyorlar, boğuyorlar" dedi.