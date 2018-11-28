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Aç kalan tilki kent merkezine indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 22:16 | Son Güncelleme

Tilkinin kent merkezinde dolaşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Karabük'te kent merkezine inen tilkinin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

100. Yıl Mahallesi'nde tilki gören vatandaşlar, durumu zabıta ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Aç kaldığı için restoranların etrafında yiyecek aradığı değerlendirilen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. Bölgeye gelen ekipler, tilkinin izine rastlayamadı.

Bu arada tilkinin sokaklarda dolaşma anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Tilki

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