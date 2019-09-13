Aç kalan tilkinin yiyecek arayışı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, doğal ortamda aç kalan kalan tilki, yerleşim yerlerinin yakınlarına gelerek yiyecek aradı.
Yaban hayatı varlığıyla dikkati çeken Ovacık'ta, mevsim şartları nedeniyle aç kalan tilki, yerleşim yerlerinin çevresinde bulduğu yiyeceklerle karnını doyurmaya çalıştı.
İlçeye bağlı merkez Kandolar Mahallesi'nde, vatandaşlara aldırış etmeden, uzun süre evlerin ve çöp konteynerinin çevresinde dolaşan tilki, bulduğu et parçasıyla karnını doyurdu.
Kızıl rengi ve sevimli haliyle ilgi çeken tilki, daha sonra çalılıkların arasına girerek gözden kayboldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum