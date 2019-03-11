HABER

Aç kalan tilkiyi balıkla besliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde aç kalan kızıl tilki sahile indi.

Aç kalan tilkiyi balıkla besliyorlar

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde aç kalan kızıl tilki sahile indi. balıkçılar tilkiyi elleriyle besledi.
Karabiga’da aç kalan bir kızıl tilki balıkçı barınağı yakınlarına indi. Barınakta bulunan balıkçılar ve tilkiyi gören vatandaşlar, aç hayvanı balıkla beslemeye başladı. Karnını doyurduktan sonra ortadan kaybolan tilki her acıktığında sahile geliyor. Öte yandan sahile inen kızıl tilki vatandaşların büyük ilgisini topluyor. Vatandaşlar tilkinin fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Aç kalan tilkiyi balıkla besliyorlar

Aç kalan tilkiyi balıkla besliyorlar

Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı! Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı!
Diyanet-Sen Uşak Şubesi: “Ezana tahammülsüzlük kabul edilemez”Diyanet-Sen Uşak Şubesi: “Ezana tahammülsüzlük kabul edilemez”
Koruma altında bulunan vaşak ölü bulunduKoruma altında bulunan vaşak ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu: 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek valilikleri altüst ederler

'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış

17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

Okul bahçesinde kahreden ölüm! Top oynuyordu ve...

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

'Herkes kavga ediyor' dedi, işyerine öyle bir yasak getirdi ki...

'Herkes kavga ediyor'! İşyerine öyle bir yasak getirdi ki...

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.