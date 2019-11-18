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Aç kalan yaban domuzları kırsal mahallelere indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 11:57 | Son Güncelleme

Malatya'nın Arapgir ilçesinin Kaynak, Deregezen ve Kazanç mahallelerinde üreticiler ekili alanlara zarar veren yaban domuzları için sürek avı başlatılmasını istiyor

MALATYA (AA) - Aç kalan yaban domuzları, Malatya'nın Arapgir ilçesine bağlı Kaynak, Deregezen ve Kazanç kırsal mahallelerine indi.

Mağduriyet yaşayan üreticiler, ekili alanlara zarar veren yaban domuzları için sürek avı başlatılmasını istiyor.

Çiftçiler adına açıklama yapan Kaynak Mahallesi Muhtarı Servet Özkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5 yıldır, bulundukları bölgede sürü halinde yaban domuzlarına rastladıklarını söyledi.

Kırsalda yiyecek bulamayan yaban domuzlarının mahallelere indiğini anlatan Özkök, "Yaban domuzları son 5 yıldır köylerimize musallat olmuş durumda. Tarım alanlarına çok büyük zarar veriyorlar. Ne kavun ekebiliyoruz ne nohut. Bağ, bahçe, tarla önlerine ne çıkarsa zarar veriyorlar." dedi.

"İlgili kurumlardan av izni aldık ancak av yapacak avcı yok köylerde." diyen Özkök, sürek avı başlatılması için destek beklediklerini aktardı.

Özkök, sürüde en az 25-30 yaban domuzunun olduğuna işaret ederek, domuzların mahallelerde tedirginliğe neden olduğunu sözlerine ekledi.

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Arapgir Sürek avı yaban domuzları

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