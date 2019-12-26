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  4. Aç kalan yavru köpekler için seferberlik

Aç kalan yavru köpekler için seferberlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:46 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesinde aç kalan yavru köpeklerin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçerek, hayvanları doyurup yaralıları ise tedavi altına aldı.Türkiye’nin en soğuk yerlerinden biri olan Çaldıran ilçesinde, köpeklerle ilgili sosyal medyada yer alan olumsuz görüntüler vatandaşların tepkisine neden olmuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesinde aç kalan yavru köpeklerin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçerek, hayvanları doyurup yaralıları ise tedavi altına aldı.
Türkiye’nin en soğuk yerlerinden biri olan Çaldıran ilçesinde, köpeklerle ilgili sosyal medyada yer alan olumsuz görüntüler vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Görüntülerin ardından hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, ilçeye giderek söz konusu alanda çalışma yaptı. Barınakta bulunan köpeklere ilk etapta kuru mama veren ekipler, bölge şartlarının yetersizliğini göz önünde bulundurarak, bakıma muhtaç yavrular ile rehabilite edilmesi gereken diğer köpekleri toplayarak Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Konuyu haber aldıkları ilk an harekete geçtiklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, olay yerindeki hayvanlara ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, “Barınakta yer alan hasta ve yardıma muhtaç köpekleri barınağımıza götürerek tedavi altına alacağız. Tedavilerin ardından köpeklerimiz yasalar gereği tekrar doğal ortamlarına bırakılacak. Sahiplendirme yapmak isteyen vatandaşlarımız da barınağımıza müracaat ederek sahiplenme yapabilirler. Kimsenin endişesi olmasın. Köpeklerimiz emin ellerdedir” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Çaldıran İlçe Belediyesi ise resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihmalleri olanlarla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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