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  4. Aç kalınca şehir merkezine indiler! "Bir taş attım, korkup eve girdim"

Aç kalınca şehir merkezine indiler! "Bir taş attım, korkup eve girdim"

05.02.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Silifke ilçesinde aç kalan domuz sürüleri şehir merkezine indi. Doğada yiyecek bulamayan domuzlar, vatandaşların bahçelerine girerek ekili alanlara zarar verdi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla domuzları kaydetti.

Taşucu Mahallesi'nde doğada yiyecek bulamayan domuz sürüsü ilçe merkezine indi. Sürü halinde gezerken görülen domuzlar bahçelerde bazı ağaç köklerine zarar verdi. Yiyecek bulamadıkları için ekili alanlara giren domuzlar, bir süre gezdikten sonra yeniden doğal ortamına kaçtı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla domuzları kaydetti.

"BU KONUDA YETKİLİLERİN ÖNLEM ALMASI GEREKİYOR"

Bahattin Özçelik, gece domuz sürüsünün görüldüğünü belirterek, “Geç saatlerde sürü halinde dolaşan domuzlar dağdan şehre indi. Yiyecek bulmak için sürü halinde gezen domuzlar, çevredeki vatandaşları tedirgin ediyor. Bu konuda yetkililerin önlem alması gerekiyor” dedi.

"BİR TAŞ ATTIM, KORKUP EVE GİRDİM"

Hasan Hüseyin Ayaz ise, “Domuzlar sürü halinde bahçeme geldiler. Karşı karşıya kaldığımda bir taş attım, korkup eve girdim. Bahçemize gelip yeşilliğimizi yiyip gidiyorlar. Bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Görüntülerde sırayla caddeden karşıya geçen domuzlar daha sonra gözden kayboldu. (İHA)

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Mersin Silifke domuz

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