Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun, Ordu, Gümüşhane, Trabzon ve Tokat kırsalında eş zamanlı başlatılan bahar operasyonları, 1800 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi, komandolar ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin katılımıyla sürüyor. 17 Mayıs tarihinde Giresun kırsalında yakalanan İranlı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu ile 2 gün önce yakalan İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın verdiği ifadeler ve yer göstermesi doğrultusunda yeni bulgular da elde edildi.

KENDİNİ DOĞA GEZGİNİ OLARAK TANITMIŞ

Aras Aslan'ın Gümüşhane-Giresun sınır bölgesinden yürüyerek Espiye kırsalına geldiği belirlendi. Terörist Behrüz Dudkanlu'nun güvenlik güçlerine gösterdiği depolar imha edilince aç kalan Arslan'ın HES şantiyesine gitmeye karar verdiği ortaya çıktı. Teröristin, telsizini ve diğer elektronik eşyalarını kırdığı, üzerindeki sivil kıyafetler ile sırt çantası ve elindeki sopasıyla kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtıp, yiyecek istediği bildirildi. Şantiyedekilerin iftar saatini bekleme bahanesiyle oyalayıp, jandarmaya bildirmesi üzerine Arslan yakalandı. Teröristin, askerin çembere aldığı bölgeden çıkmak için HES çalışanlarına para teklif edip, kendini Eynesil ilçesine götürmesi için plan yaptığı saptandı.

Daha önce bölgede etkisiz hale getirilen ve sağ ele geçirilen PKK'lı teröristlerin kendilerini doğa gezgini gibi kamufle edip yaylalarda dolaştığı, gündüzleri gözetledikleri yayla evleri boşalınca, içeri girip erzak ve yaşam malzemeleri çaldıkları, bu malzemeleri de ormanda belirledikleri depo ve sığınaklara sakladıkları tespit edildi.