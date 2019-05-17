HABER

Aç kalıp, hasta olunca teslim olmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 21:50 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Seydi köyü yaylası kırsalında "Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Hilmi Özer" operasyonu esnasında örgütü PKK’nın bölgede kalan iki mensubundan biri olan "Kawa" kod adlı Behrüz Düdükkanlı, güvenlik güçlerine teslim oldu.İlk sorgusunda, kışı ormanlık arazide geçirdiğini ve örgüt tarafından yalnız bırakıldığını ifadeden PKK’lı Düdükkanlı, hasta olduğunu zor arazi şartlarına dayanamadığı için teslim olma kararını aldığını söyledi.Uzun yıllardır örgüt içinde ‘Cudi Zaza’ kod adlı PKK’lı Mehmet Yakışır’ın grubundan yer aldığı belirlenen teröristin Yakışır’ın öldürülmesinin ardından tek kaldığı ve kışı ormanlık arazide geçirdiği diğer terörist Aras Aslan’ın ise kendisinden ayrıldığını ifade ettiği bilgisine ulaşıldı.Bölgede operasyonlar PKK’lı Düdükkanlı’nın ifadeleri doğrultusunda takviye ekiplerle genişletilirken ‘Aras’ Kod adlı terörist Aras Aslan’ın da bölge olma ihtimaline karşı arama-tarama faaliyetleri sürdürülüyor.

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Seydi köyü yaylası kırsalında "Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Hilmi Özer" operasyonu esnasında örgütü PKK’nın bölgede kalan iki mensubundan biri olan "Kawa" kod adlı Behrüz Düdükkanlı, güvenlik güçlerine teslim oldu.
İlk sorgusunda, kışı ormanlık arazide geçirdiğini ve örgüt tarafından yalnız bırakıldığını ifadeden PKK’lı Düdükkanlı, hasta olduğunu zor arazi şartlarına dayanamadığı için teslim olma kararını aldığını söyledi.
Uzun yıllardır örgüt içinde ‘Cudi Zaza’ kod adlı PKK’lı Mehmet Yakışır’ın grubundan yer aldığı belirlenen teröristin Yakışır’ın öldürülmesinin ardından tek kaldığı ve kışı ormanlık arazide geçirdiği diğer terörist Aras Aslan’ın ise kendisinden ayrıldığını ifade ettiği bilgisine ulaşıldı.
Bölgede operasyonlar PKK’lı Düdükkanlı’nın ifadeleri doğrultusunda takviye ekiplerle genişletilirken ‘Aras’ Kod adlı terörist Aras Aslan’ın da bölge olma ihtimaline karşı arama-tarama faaliyetleri sürdürülüyor.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Kayıp muhabiri arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan askerler dereden çıkartıldıKayıp muhabiri arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan askerler dereden çıkartıldı
Kırıkkale'de traktör ile 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralıKırıkkale'de traktör ile 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.