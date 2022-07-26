HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Aç karnına tüketin: Enerji verir, rahatlatır, ağrıyı yatıştırır... Zencefil suyu nasıl yapılır?

Aç karnına tüketin: Enerji verir, rahatlatır, ağrıyı yatıştırır... Zencefil suyu nasıl yapılır?

26.07.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide bulantısı, mide ağrısı, sindirim sorunları ve halsizlik için doğal bir çözüm olan zencefili aç karnına tükettiğiniz zaman etkisini iki katına çıkarıyor. Uzmanlara göre aç karnına zencefil tüketmek güne başlamanın en sağlıklı yollarından biri. Mide bulantısı, mide ağrısı ve diğer sindirim sorunları için popüler bir çare olan zencefil, kan şekeri düzeylerini kontrol etmek, kalp sağlığını desteklemek ve bağışıklığı artırmak için yiyeceklere sayısız biçimde eklenebilir.

Aç karnına tüketin: Enerji verir, rahatlatır, ağrıyı yatıştırır... Zencefil suyu nasıl yapılır?

Zencefil, mutfaklarda bulunan popüler baharatlardan biridir. Suyunu sıkıp içebilir, zencefil çayı yapabilir, çorba ve yemeklere lezzet katması için ekleyebilirsiniz. Zencefilin bilinen faydalarından biri mide bulantısı ve mide ağrısına karşı etkisidir. Zencefil aynı zamanda kan şekeri seviyelerini kontrol etmek, kalp sağlığını desteklemek ve bağışıklığı artırmak için de kullanılabilir.

iStock-1196425329

İşte zencefili aç karnına tüketmenin faydaları...

ENERJİ VERİR

Bütün gece uyuduktan sonra bile sabahları kendinizi yorgun ve uykulu hissediyor musunuz? O zaman sabahları biraz zencefile ihtiyacınız var demektir. Zencefil; kan dolaşımına yardımcı olur ve vücudunuzu tüm kötü toksinlerden arındırır. Kendinizi tazelenmiş ve yeniden şarj edilmiş hissedersiniz.

MİDE BULANTISINI KESER

Özellikle hamile kadınların yaşadığı sabah bulantılarının en etkili çözümlerinden biri zencefildir. Bulantı kesen ilaçların bir kısmının içeriğinde de zencefil bulunuyor. Zencefil, hazımsızlık veya diğer mide sorunlarını azaltmak için harikadır. Bu nedenle, mide bulantısını yatıştırmak için etkili bir şekilde çalışır.

iStock-1137034426

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Zencefil suyu, kan şekerini düzenlediği için şeker hastaları için etkilidir. Zencefil, anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğundan kan şekerini kontrol altında tutar. Ayrıca, diyabet genellikle kalp sağlığını bozmaktan sorumludur. Zencefil de yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarını önlediğinden bu durumda işe yarar.

Karpuz ve domatesin vücuda beklenmeyen etkisi: Yüzde 40’a kadar artırabilirKarpuz ve domatesin vücuda beklenmeyen etkisi: Yüzde 40’a kadar artırabilir

KAS VE ADET AĞRISINA İYİ GELİR

Zencefil, doğada iltihap önleyici olan paradol, gingerol ve shogaol içerir. Enflamasyon kas ağrılarına, eklem ağrılarına ve şişmeye neden olabilir; zencefil bu acıyı yatıştırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, bu adet krampları ile baş etmede çok etkilidir. Kan uyarıcısı görevi görür ve adet sırasında bulantı, baş ağrısı ve mide ağrılarını hafifletir.

iStock-1174756395

ZENCEFİL SUYU NASIL YAPILIR?

Çiğ zencefilin suyunu çıkarın ve biraz limon suyuyla karıştırın. Karabiber veya bal ekleyebilirsiniz. Diğer mide sorunlarının yanı sıra mide ekşimesi, asitlik, ishal, gaz çıkarma gibi yan etkileri önlemek için her seferinde kullanabilirsiniz. Çiğ zencefil suyu, sağlığınız için faydalı olan antioksidanlar ve anti-inflamatuar özelliklerle yüklüdür. Ayrıca çinko, fosfor, demir, C vitamini, B3 ve B6 vitamini, diyet lifi, protein içerir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnsülin direncine karşı kritik kurallarİnsülin direncine karşı kritik kurallar
Çöp evde bulunan çocuğun annesinden şok açıklamalar!Çöp evde bulunan çocuğun annesinden şok açıklamalar!
Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!
Anahtar Kelimeler:
zencefil nasıl hazırlanır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek yumurta sarısı tekniği

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek yumurta sarısı tekniği

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Karpuz ve domatesin beklenmeyen etkisi: Yüzde 40’a kadar artırabilir

Karpuz ve domatesin beklenmeyen etkisi: Yüzde 40’a kadar artırabilir

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.