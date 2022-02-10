HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aç kurtlar köpeği parçaladı! Dehşet anlar

Aç kurtlar köpeği parçaladı! Dehşet anlar

10.02.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır merkez Kuzugüden köyünde vahşet yaşandı. Yemek ararken yerleşim merkezine kadar ulaşan kurt sürüsü, köpeği parçaladı. Korkunç olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 6 aç kurt Iğdır merkeze bağlı 22 km uzaklıkta bulunan Kuzugüden köyüne indi. Köye inen kurtlar evin önünde bağlı olan köpeğe saldırdı. Kurtlar, bağlı olan köpeği aralarına alıp parçaladı. Sabah köpeği yerinde bulamayan ev sahipleri güvenlik kamerasını izlediklerinde o korku dolu anlara şahit oldular.

ARALARINA ALIP KÖPEĞİ PARÇALADILAR

Görüntülerde önce bir kurt köpeğin olduğu kulübenin önüne geliyor. O esnada kulübede olan köpek dışarı çıkınca kurt ile göz göze geliyor. Kurt orada köpeğe saldırıyor. Köpek ile kurt birbirine saldırmaya başlayınca diğer kurtlar da oradan çıkıp köpeği aralarına alıp parçalıyorlar.

Köylüler, herkese, dikkatli dolaşmaları konusunda uyarıda bulundular.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binlerce lirasını kaptırdı, 100 bin daha yatırırken...Binlerce lirasını kaptırdı, 100 bin daha yatırırken...
3 kadın 1 erkek canlı bomba yakalandı! Terör örgütü itirafı: Para karşılığı...3 kadın 1 erkek canlı bomba yakalandı! Terör örgütü itirafı: Para karşılığı...
Emniyet personeli yönetmeliği değişiyorEmniyet personeli yönetmeliği değişiyor
Anahtar Kelimeler:
Iğdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Meteorolojiden çok sayıda il için yoğun kar ve yağış uyarısı!

Meteorolojiden çok sayıda il için yoğun kar ve yağış uyarısı!

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

İlginizi Çekebilir

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Depresyona birebir gelen doğal kür tarifi

Depresyona birebir gelen doğal kür tarifi

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.