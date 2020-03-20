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  4. Aç ve yalnız! Yaşlı kadının boş raflara baktığı an yürek burktu

Aç ve yalnız! Yaşlı kadının boş raflara baktığı an yürek burktu

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 15:53 | Son Güncelleme

COVID-19 vaka sayısının ve ölümlerin artması nedeniyle dünya genelinde birçok insan gıda stoklamaya devam ederken dünyanın dört bir yanından gelen fotoğraf kareleri de dikkat çekiyor. Son olarak bir gazetecinin çektiği bu fotoğraf karesi yaşlı kadının çaresizliğini gösteriyor.

Aç ve yalnız! Yaşlı kadının boş raflara baktığı an yürek burktu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avustralya’da da paniğe neden oldu. Tüm dünyada olduğu gibi burada da birçok insan salgının büyümesinden korkup temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere hücum etti.

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Avustralya’da objektife yansıyan bu yaşlı kadın ise boş raflara bakarken dikkat çekti. Alacak hiçbir ürün bulamayan kadının çaresiz anları yürek burktu.

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Gazeteci Seb Costello’nun ‘aç ve yalnız’ adını verdiği bu fotoğraf karesi Twitter’da sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve birçok kişi yaşlı kadına yardım için harekete geçti.

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