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AC1200 Wireless Dual Band Router yüksek performansıyla dikkat çekiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.11.2018 09:30 | Son Güncelleme

TP-Link uygun fiyata router arayanlar için Archer C50 AC1200 Wireless Dual Band Router ile boy gösteriyor. Bir süredir piyasada bulunan bu ürün, şık tasarımının yanında kullanışlı yapısı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Şimdi isterseniz biraz daha detay verelim.

AC1200 Wireless Dual Band Router yüksek performansıyla dikkat çekiyor

AC1200 Wireless Dual Band Router, çok şık bir tasarıma sahip. Yanlardan ortaya doğru kavislendirilen oval yapısı ve katmanlı yüzeyi sayesinde bir porselen hissi uyandırıyor diyebiliriz. Tabii en dikkat çeken tarafı, ikisi yanlarda, ikisi de arkada konumlandırılan toplamda 4 tane antene sahip olması. Yerlerinden çıkarılamayan bu antenler, cihazın doğru konumlandırılmasıyla gerçekten verimli çalışıyor. Ürünün ön tarafında led bildirimler yer alırken arka tarafta da 4 tane ethernet portu mevcut.
Ürünü masanızda kullabileceğiniz gibi, isterseniz duvara da asabilirsiniz. Aslında antenlerine ufak sticker’lar ya da fotoğraflar yapıştırarak ortaya daha renki görüntüler çıkarabilir, dekoratif anlamda da kendinizi memnun edebilirsiniz.

Gelelim kullanımına

TP-Link, pek çok ürününde olduğu gibi bu ürününde de gelişmiş yazılımsal destek sunuyor. İsterseniz akıllı telefonunuza Tether uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir ve klasik web arayüzü yöntemlerinin dışına çıkarak kurulumu tamamlayabilirsiniz.

AC1200 Wireless Dual Band Router sayesinde mevcut modeminiz daha işlevsel bir hale bürünüyor ve internet sağlayıcınızın size sunduğu hızı daha verimli kullanabiliyorsunuz. Bu router’da Wi-Fi 802.11ac desteği bulunuyor. Böylelikle eş zamanlı olarak 2.4Ghz bantta 300Mbps ve 5GHz bantta 867Mbps bağlantı hızlarından söz edebiliriz.

Daha basit şekilde anlatmak gerekirse, modeminizi kullanırken kablolu bağlantının yanında kablosuz bağlantıya da başvurduğunuz oluyor. Hele aynı anda birden fazla cihazın bağlı olduğunu düşünürsek, performans düşüşleri muhtemel. TP-Link’in bu router’ı sayesinde ise mevcut hızın verimli kullanılması mümkün hale geliyor. Bir düşünün. Bir yandan tabletinizde 1080p çözünürlüklü diziler izlerken bir yandan da yüksek hız gereksinimi duyan online oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Hele akıllı televizyonların ve Netflix gibi video içerik platformlarının yaygınlaştığını düşündüğümüzde “yüksek hız” gerçekten olmazsa olmaz bir ihtiyaç.

Güvenli kullanım için seçenekleriniz var

Az evvel Tether uygulamasından söz etmiştik. Bu uygulama, aynı zamanda güvenlik detayları, ebeveyn modu ve misafir modu gibi seçenekleri de düzenlemenize imkan sunuyor. Çocuklarınız için daha güvenli bir internet deneyimi sağlayabilir, eviniz ya da iş yerinize gelen misafirleriniz için kullanışlı misafir modları hazırlayabilirsiniz.

Toparlamak gerekirse AC1200 Wireless Dual Band Router, hem şık tasarımı, hem kullanışlı ve performanslı yapısıyla dikkat çekiyor. Eğer internet sağlayıcınızın size sunduğu bağlantı hızını daha verimli şekilde kullanmak istiyor ve bir router’a ihtiyaç duyuyorsanız, AC1200 Wireless Dual Band Router’a şans verebilirsiniz. İnternet Protokol Versiyon 6 desteği de sunan ürün, ülkemizde 250 TL satış fiyatı etiketiyle bulunabiliyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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AC1200 Wireless Dual Band Router TP-LINK

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