"Acaba" diyeceksiniz! İnsanı tedirgin eden 15 şizofreni belirtisi!

'Şizofreni stresten besleniyor' diyen bilim insanları bakın şizofreni belirtilerini nasıl anlatıyor...

15 şizofreni belirtisi

1 / 20 Şizofreni temel olarak kişide var olan gerçeklik algısının ve gerçekliği yorumlamanın bozulduğu bir ruhsal hastalıktır.

2 / 20 İnsan zihninin karmaşıklığının belki de zirve noktası...

3 / 20 Elbette bu hastalık grip gibi bir anda oluvermez. Ancak bazı önceden tanımlayabileceğimiz belirtileri de yok değil.

4 / 20 Normal olarak nitelendiren insanlarla arasında çok ince bir çizgi olduğunu da belirtmekte fayda var.

5 / 20 Peki bu belirtiler nelerdir? Bir göz atalım.

6 / 20 1-Hayattan çok az zevk almak veya alamamak.

7 / 20 2-Etrafında gelişen olaylara karşı hissizleşmek.

8 / 20 3-Günlük yaşamınızın kötü anlarına saplanıp kalmak, sürekli onları irdelemek ve zihninizde yeniden yaşamak.

9 / 20 4-Dikkat eksikliği ve odaklanma sorununu yoğun yaşamak.

10 / 20 5-Hedeflerinize ulaşma konusunda ilgisiz olmak.

11 / 20 6-Düşünce akışınızın sürekli olarak bozulması, bir konuda konuşurken bir anda bambaşka bir konuya geçmek.

12 / 20 7-Öğrenme ve aklınızda tutma konusunda zorluklar yaşamak

13 / 20 8-İnsanlardan uzaklaşma isteği duymak ve yalnız kalma çabasına girmek.

14 / 20 9-Sebepsiz şüphe duyulan insanlara karşı saldırgan davranışlar sergilemek.

15 / 20 10-Makul eleştirilere karşı bile tahammülsüz olmak, aşırı reaksiyonlar göstermek.

16 / 20 11- Kişisel bakımınıza önem vermemeye başlamak.

17 / 20 12-Yaşadığınız duruma karşı alakasız tepkiler vermek. Bir nevi ağlayacak bir durumda kahkaha atmak.

18 / 20 13-Sebepsiz korkulara saplanmak ve hareket etmekten dahi korkar hale gelmek.

19 / 20 14-Karar verme mekanizmasının bozulması.