"Acaba" diyeceksiniz! İnsanı tedirgin eden 15 şizofreni belirtisi!

'Şizofreni stresten besleniyor' diyen bilim insanları bakın şizofreni belirtilerini nasıl anlatıyor...
15 şizofreni belirtisi
1 / 20
Şizofreni temel olarak kişide var olan gerçeklik algısının ve gerçekliği yorumlamanın bozulduğu bir ruhsal hastalıktır.
2 / 20
İnsan zihninin karmaşıklığının belki de zirve noktası...
3 / 20
Elbette bu hastalık grip gibi bir anda oluvermez. Ancak bazı önceden tanımlayabileceğimiz belirtileri de yok değil.
4 / 20
Normal olarak nitelendiren insanlarla arasında çok ince bir çizgi olduğunu da belirtmekte fayda var.
5 / 20
Peki bu belirtiler nelerdir? Bir göz atalım.
6 / 20
1-Hayattan çok az zevk almak veya alamamak.
7 / 20
2-Etrafında gelişen olaylara karşı hissizleşmek.
8 / 20
3-Günlük yaşamınızın kötü anlarına saplanıp kalmak, sürekli onları irdelemek ve zihninizde yeniden yaşamak.
9 / 20
4-Dikkat eksikliği ve odaklanma sorununu yoğun yaşamak.
10 / 20
5-Hedeflerinize ulaşma konusunda ilgisiz olmak.
11 / 20
6-Düşünce akışınızın sürekli olarak bozulması, bir konuda konuşurken bir anda bambaşka bir konuya geçmek.
12 / 20
7-Öğrenme ve aklınızda tutma konusunda zorluklar yaşamak
13 / 20
8-İnsanlardan uzaklaşma isteği duymak ve yalnız kalma çabasına girmek.
14 / 20
9-Sebepsiz şüphe duyulan insanlara karşı saldırgan davranışlar sergilemek.
15 / 20
10-Makul eleştirilere karşı bile tahammülsüz olmak, aşırı reaksiyonlar göstermek.
16 / 20
11- Kişisel bakımınıza önem vermemeye başlamak.
17 / 20
12-Yaşadığınız duruma karşı alakasız tepkiler vermek. Bir nevi ağlayacak bir durumda kahkaha atmak.
18 / 20
13-Sebepsiz korkulara saplanmak ve hareket etmekten dahi korkar hale gelmek.
19 / 20
14-Karar verme mekanizmasının bozulması.
20 / 20
15-Ve en önemlisi ses, tat, görme ve dokusal halüsinasyonlar görmek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum