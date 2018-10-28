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Açamadıkları çelik kasayı Sakarya Nehri'ne atmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 13:07 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde 3 kişi, çaldıkları çelik kasayı açamayınca Çifteler ilçesine götürüp, Sakarya Nehri'ne attı.

Açamadıkları çelik kasayı Sakarya Nehri'ne atmışlar

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde 3 kişi, çaldıkları çelik kasayı açamayınca Çifteler ilçesine götürüp, Sakarya Nehri'ne attı.
Olay, önceki gece, Mahmudiye ilçesinde meydana geldi. Yeniköy Caddesi'nde N.M.'ye ait iş yerine giren O.A., R.A. ve Ü.A., içeriden çelik kasa ile cep telefonu çaldı. Çelik kasayı araçlarına yükleyip, Çifteler ilçesine götüren 3 kişi, uğraşmalarına rağmen açamadıkları kasayı Sakarya Nehri'ne attı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu şüphelilerden O.A. ve R.A., Mahmudiye ilçesinde yakalandı. Ü.A.'nın yakalanması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Gözaltına alınan O.A. ve R.A.'nın, çaldıkları çelik kasayı Sakarya Nehri'ne attıklarını itiraf etmeleri üzerine kasa, itfaiye ekipleri ve dalgıçlar tarafından sudan çıkarılıp, iş yeri sahibi N.M.'ye teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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