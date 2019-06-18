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Acar: “Mursi, direnişin öğretmenidir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:57 | Son Güncelleme

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesiyle alâkalı, “Ümmetin başı sağ olsun.

Acar: “Mursi, direnişin öğretmenidir”

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesiyle alâkalı, “Ümmetin başı sağ olsun. Biz şehit Mursi’nin şerefli duruşuna şahidiz” dedi.
Haberi aldıktan sonra üzüldüğünü dile getiren Başkan Acar, “Sisi cuntasına karşı cunta mahkemelerinde sürdürdüğü direnişini, aziz ve müstakim duruşunu şehâdetle taçlandıran, Mısır’ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi öncülerimiz olan şehâdet kervanına katılmıştır. Asrın firavunlarına karşı asrın şahidi olan Muhammed Mursi’nin meşru cumhurbaşkanlığını engellemek için dünyanın bütün emperyal güçleri ve ümmetin başına bela olan rezil ve aşağılık iş birlikçileri hep birlikte kumpaslar kurdular. Meşru cumhurbaşkanlığını elinden almakla kalmadılar, tutukladılar, zindanlara attılar. Hastalığının tedavisine izin vermediler. Dünyanın umursamaz bakışları, ümmetin suskunluğu arasında yavaş yavaş öldürdüler, katlettiler. Muhammed Mursi, bu süreçte asla boyun eğmedi, dik durdu, zillete karşı izzeti tercih etti” şeklinde konuştu.
Mursi’nin zindanda her gün bir dava arkadaşının idamına şâhit olduğunu, ama yılmadığını ve susmadığını ifade eden Başkan Acar, “Ey İslâm ümmeti, suskunluğunuz bizi öldürüyor” diyordu! Şeyh Ahmed Yâsin gibi o da sevdasıyla yaşadığı ümmete sitem ediyordu. Evet bugün Sisi cuntası ve arkasındaki zalimler ne kadar suçluysa, sessizliğiyle bu zulme cesaret verenler de suçludur. Hepimiz suçluyuz! Ama bilmeliyiz ki bütün bu zulümler sadece ayağa kalkmamızla bir anda bitecek. Biz haykırdığımızda çağın kisrâlarının, Nemrutlarının, Firavunlarının sarayları çökecek” dedi.

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