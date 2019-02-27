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Acarlar Longozu "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 18:15 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alan Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük su basar ormanı özelliğine sahip Acarlar Longozu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edildi

Sakarya'da bulunan, dünyanın en büyük longoz (subasar) ormanlarından biri kabul edilen Acarlar Longozu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sakarya Nehri Havzasında Karasu ile Kaynarca ilçeleri içerisinde yer aldığı anımsatıldı.

Longozda, içi ormanla kaplı Karadeniz'e paralel konumlanmış denize 2 kilometre mesafede 12 kilometre uzunluğunda 1 kilometre ile 1,5 kilometre genişliğinde bir sulak alan bulunduğu aktarıldı.

Sahanın bin 576 hektarlık sulak alan kısmının 1976 yılında sülün ve su kuşlarını korumak maksadıyla "Yaban Hayatı Koruma Sahası" olarak ilan edildi belirtilen açıklamada, 2004 yılında saha sınırları 2 bin 517 hektar olarak yeniden düzenlenerek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak tescil edildiği ifade edildi.

Yayın, turna, sazan, kızılkanat balıklarının yaşama, beslenme ve üreme alanı olan Acarlar Longozunda tavşan, tilki, yaban domuzu, gelincik, doğan ve sincap gibi canlıların da yaşadığı anlatılarak, Acarlar Gölü'nün yaban hayatı koruma sahasında 235 farklı kuş türünün yaşadığının tespit edildiği belirtildi.

Acarlar Gölü'nün tamamının Kültür Bakanlığı Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1998'de 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilerek mutlak koruma altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği hükümleri kapsamında ve Ramsar Yönetim Planlaması Rehberi esas alınarak hazırlanmış ilk beş yıllık Acarlar Longozu Yönetim Planı ve Acarlar Longozu Sulak Alan Koruma Bölgeleri sınırları Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından 2 Nisan 2009 tarihinde onaylanarak bir bütün olarak kabul edilmiştir. Birinci 5 yıllık uygulama döneminin sona ermesi sebebiyle revize edilen 2016-2020 Dönemi Acarlar Longozu Sulak Alan yönetim Planı Ulusal Sulak alan Komisyonu'nun 24 Aralık 2015 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Acarlar Longozu 7 Şubat 2019 tarih ve 31550 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makam Olur'u ile 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edilmiştir."

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