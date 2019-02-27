Sakarya'da bulunan, dünyanın en büyük longoz (subasar) ormanlarından biri kabul edilen Acarlar Longozu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sakarya Nehri Havzasında Karasu ile Kaynarca ilçeleri içerisinde yer aldığı anımsatıldı.

Longozda, içi ormanla kaplı Karadeniz'e paralel konumlanmış denize 2 kilometre mesafede 12 kilometre uzunluğunda 1 kilometre ile 1,5 kilometre genişliğinde bir sulak alan bulunduğu aktarıldı.

Sahanın bin 576 hektarlık sulak alan kısmının 1976 yılında sülün ve su kuşlarını korumak maksadıyla "Yaban Hayatı Koruma Sahası" olarak ilan edildi belirtilen açıklamada, 2004 yılında saha sınırları 2 bin 517 hektar olarak yeniden düzenlenerek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak tescil edildiği ifade edildi.

Yayın, turna, sazan, kızılkanat balıklarının yaşama, beslenme ve üreme alanı olan Acarlar Longozunda tavşan, tilki, yaban domuzu, gelincik, doğan ve sincap gibi canlıların da yaşadığı anlatılarak, Acarlar Gölü'nün yaban hayatı koruma sahasında 235 farklı kuş türünün yaşadığının tespit edildiği belirtildi.