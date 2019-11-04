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ACCOBAMS 7. Taraflar Toplantısı İstanbul'da başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

AKDENİZ,  Atlantik ve Karadeniz’de yer alan 24 taraf ülkenin katılım sağladığı “ACCOBAMS 7.

Semih ÇALIŞKAN -Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA) AKDENİZ, Atlantik ve Karadeniz’de yer alan 24 taraf ülkenin katılım sağladığı “ACCOBAMS 7. Taraflar Toplantısı (MoP-7)” yarın İstanbul'da başlayacak. Balina ve yunus türlerinin korunmasına yönelik, beslenme ortamları ve habitatlarını iyileştirmek için stratejilerin belirleneceği toplantı öncesi Doğa Koruma Daire Başkanı Fahrettin Ulu, ACCOBAMS'ın hedeflerini anlattı.

“Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Bölgesinde Yaşayan Deniz Memeli Türlerinin Korunması Anlaşması (ACCOBAMS) Araştırma Girişimi, Akdeniz ve Karadeniz'de tüm ACCOBAMS Bölgesi ülkelerinden balina ve yunusların izlenmesini iyileştirmek için onlarca ortak kuruluş ve uzmanın katılımıyla oluşan işbirliği projesi olarak ifade ediliyor. Bu girişim iklim değişikliğinin ve insan faaliyetlerinin denizlerdeki belirsiz etkileri bağlamında tüm Akdeniz ülkeleri ile işbirliği halinde bölgesel ölçekte balina ve yunus popülasyon durumunu belirlemeyi amaçlıyor.

ACCOBAMS 7. Taraflar Toplantısı (MoP-7) 5 ve 8 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantı öncesinde girişimin yaptığı çalışmaların sonuçları bugün katılımcılara aktarıldı.

"HEDEFİMİZ TÜRLERİN KORUNARAK, GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI"

Doğa Koruma Daire Başkanı Fahrettin Ulu, ACCOBAMS ile ilgili ayrıntıları paylaşarak, hedeflerinin türlerin korunması olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu anlaşma 1996 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu anlaşmaya 2017 yılı içerisinde mecliste kabul edilen bir kanunla taraf olmuş, 1 Şubat 2018 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye'nin ev sahipliğinde 24 ülkenin katılımıyla 5 - 8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu toplantıda önemli kararlar alınacaktır. Bu toplantıda deniz memelilerinden, balina ve yunus türlerinin korunmasına yönelik, beslenme ortamları ve habitatlarını iyileştirmek için stratejiler belirlenecek. Ayrıca koruma eylem planları ortaya konulacaktır. Aynı zamanda Türkiye bu dönem içinde 2019-2022 yılları arasında da dönem başkanlığını yürütecektir. Araştırma sonuçları, araştırma girişimi tarafından ilk defa gerçekleştirilen 2018'de Akdeniz ve Ege'de, 2019'da Karadeniz'de gerçekleştirilen balina ve yunus türlerine yönelik popülasyon sayımı sonuçları kamuoyuna açıklanacaktır. Tabii buradaki asıl amaç bu türlerin korunması, bunların gelecek nesillere aktarılması. Bu sözleşmenin asıl amacı da budur."

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