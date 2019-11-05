ACCOBAMS Dönem Başkanlığı Türkiye'ye devredildi

İSTANBUL (AA) - Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Bölgesinde Yaşayan Deniz Memeli Türlerinin Korunması Anlaşması'nın (ACCOBAMS) 2020-2022 yılında gerçekleştirilecek dönem başkanlığı Türkiye'ye devredildi.

ACCOBAMS 7. Taraflar Toplantısı, Türkiye ev sahipliğinde yapıldı. Akdeniz, Atlantik ve Karadeniz'de yer alan 24 taraf ülke ile Fas ve Portekiz'den de temsilcilerin katıldığı toplantıda dönem başkanlığı Fransa'dan Türkiye'ye devredildi. 3 yılda bir yapılan toplantının 2020-2022 tarihleri arasındaki başkanlığını Türkiye yürütecek.

Programa katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzülmez, ACCOBAMS'ın denizde biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında en önemli uluslararası mekanizmalardan birisi olduğunu kaydetti.

Üzülmez, "Türkiye'yi çevreleyen denizlerin farklı özelliklere sahip olması, içinde bulundurduğu biyolojik çeşitliliğin de farklılaşmasını sağlamıştır. Hem Akdeniz'e hem de Karadeniz'e kıyısı olan tek ülke Türkiye olması nedeniyle ülkemizin deniz çevresini ve deniz memelilerini korumaya yönelik duyarlılığı bir kat daha artmaktadır." dedi.