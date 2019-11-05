HABER

ACCOBAMS Dönem Başkanlığı Türkiye'ye devredildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:44 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzülmez: - "ACCOBAMS, denizde biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında en önemli uluslararası mekanizmalardan birisidir"

İSTANBUL (AA) - Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Bölgesinde Yaşayan Deniz Memeli Türlerinin Korunması Anlaşması'nın (ACCOBAMS) 2020-2022 yılında gerçekleştirilecek dönem başkanlığı Türkiye'ye devredildi.

ACCOBAMS 7. Taraflar Toplantısı, Türkiye ev sahipliğinde yapıldı. Akdeniz, Atlantik ve Karadeniz'de yer alan 24 taraf ülke ile Fas ve Portekiz'den de temsilcilerin katıldığı toplantıda dönem başkanlığı Fransa'dan Türkiye'ye devredildi. 3 yılda bir yapılan toplantının 2020-2022 tarihleri arasındaki başkanlığını Türkiye yürütecek.

Programa katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzülmez, ACCOBAMS'ın denizde biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında en önemli uluslararası mekanizmalardan birisi olduğunu kaydetti.

Üzülmez, "Türkiye'yi çevreleyen denizlerin farklı özelliklere sahip olması, içinde bulundurduğu biyolojik çeşitliliğin de farklılaşmasını sağlamıştır. Hem Akdeniz'e hem de Karadeniz'e kıyısı olan tek ülke Türkiye olması nedeniyle ülkemizin deniz çevresini ve deniz memelilerini korumaya yönelik duyarlılığı bir kat daha artmaktadır." dedi.

- "Plastik kullanımını azaltmak gerekiyor"

Deniz memelilerinin yaşam alanlarını ve hayatlarını tehdit eden ilk tehlikenin kirlilik olduğunu söyleyen Üzülmez, "Koruma altındaki biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan korunan alanlar kirlilik, aşırı kullanma, yapılaşma gibi insan aktivitelerinden kaynaklanan baskılara maruz kalıyor ve neticede olumsuz etkilenmektedir. Plastik kullanımını azaltmamız ve insan kaynaklı çöplerin denizlere ulaşmasını engellememiz gerekiyor. Türkiye bu konuda önemli adımlar attı. Bunlardan biri Cumhurbaşkanı'mızın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'dir." diye konuştu.

Olumsuz etkileri en aza indirmenin herkesin görevi olduğunu vurgulayan Üzülmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deniz memelilerinin büyük birçoğu tehdit altında bulunuyor. Ticari balık avcılığı, gemi çarpmaları, tesadüfi ağa yakalanma, habitat kaybı, ses kirliliği, petrol kirliliği, tarım gibi faaliyetlerden kaynaklanan diğer kimyasal kirlilikler, iklim değişikliği, küresel turizm ve ticaret gibi birçok nedenle de sayıları azalmaya devam ediyor. Deniz memelilerinin korunması, yaşatılması ve nesillerinin sürdürülmesi amacıyla bölgesel ve küresel iş birliğine ihtiyaç vardır. Deniz memelilerinin korunması için herkesi bilinçlenmesi çok önemli."

Toplantı kapsamında, anlaşmaya taraf ülkelerce Akdeniz ve Karadeniz'de balina ve yunusların korunmasına yönelik çalışmalar ve kapsamlı iş birliği konuları ele alınıp, bunlara yönelik kararlar alınacak. 8 Kasım'da sona erecek toplantının ardından rapor açıklanacak.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Doç. Dr. Genç, meyve ve sebzelerin nasıl ve hangi yöntemle yıkanması gerektiğini anlattıDoç. Dr. Genç, meyve ve sebzelerin nasıl ve hangi yöntemle yıkanması gerektiğini anlattı
Beyoğlu'nda Amerikalı kadının çantasını çalan kapkaççı kameradaBeyoğlu'nda Amerikalı kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ACCOBAMS Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzülmez plastik kullanımı

En Çok Okunan Haberler

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırında hareketlilik! Rusya ile ikinci devriye

Sınırda hareketlilik! Kısa süre içinde başlayacak

Korkunç! Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Son dakika: Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Adıyaman'da terör operasyonu! Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Terörden temizlenen Şerafettin Dağı, dağcıların yeni gözdesi oldu

Terörden temizlendi! Dağcıların yeni gözdesi oldu

İran nükleer anlaşmada dördüncü adımını açıkladı

İran dünyaya duyurdu! Yarın başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.