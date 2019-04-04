ACE of M.I.C.E. Awards 2019 ödülleri sahiplerini buldu

"Ama bakıyoruz, M.I.C.E. alanında dünyanın en önemli kuruluşlarından biri olan Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Birliği (ICCA)’nin yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye 2017 yılında, düzenlemiş olduğu kongre ve toplantılarla dünyada ancak 49’uncu sırada. İstanbul’a baktığımız zaman, İstanbul, 130’uncu sırada. Bunlar bize yakışmıyor. Onun için ne yapmalıyız; çok çalışmalıyız. Noktaları kamu ve özel sektör olarak birleştirmeliyiz. Bunun için çalışacağız. İstanbul’un alt yapısını biliyoruz, İstanbul’un tarihini biliyoruz, İstanbul’un konferans merkezlerini biliyoruz, kongre merkezlerini biliyoruz. ICE of M.I.C.E. ödülleri bu açıdan çok büyük önem taşıyor." dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN SON SEFER SİNGAPUR'A OLACAK

Türk Hava Yolları (THY) adına onur ödülünü de alan THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe ise Atatürk Havalimanı’ndan taşınacaklarını hatırlatarak "THY Şu günlerde çok yoğun, stresli ve aynı zamanda bizim için heyecan verici. Üç gün sonra, bizim için big bang dediğimiz, büyük göç dediğimiz, İstanbul Havalimanı’na taşınmaya başlıyoruz. Atatürk Havalimanı’nda, 6 Nisan 14.00’da Singapur uçağıyla seferimizi yapmış olacağız. 6 Nisan saat 14.00’da, Türk Hava Yolları olarak artık bütün operasyonlarımızı İstanbul Havalimanı’ndan yapacağız” diye konuştu.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri de şunları söyledi:

" ICE of M.I.C.E., Türkiye’de toplantı, kongre, etkinlik ve insentive, yani MICE diye adlandırdığımız çok önemli bir endüstri. Turizmin ana çatısı altında, bu saydığım başlıkları kapsayan bir endüstri. Bu gece ICE of M.I.C.E.’de, bir yıl süresince yapılan çalışmalarıyla ödül almak üzere, yarışmaya adaylıklarını koyan meslektaşlarımızın kendi kategorilerinde önemli bir jüri tarafından değerlendirmeleri ve finalistler arasından bir kişinin ödül almasıyla neticelendirilecek bir gece. TÜRSAB olarak M.I.C.E. endüstrisinde hizmet veren seyahat acentalarımızı, turizm sektöründe yarattıkları katma değerli hizmetleri için çok önemsiyoruz. Bu ihtisasta faaliyet gösteren acentalarımız, turizm sektöründü çok önemli işler yapıyorlar.