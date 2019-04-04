ACE OF M.I.C.E. AWARDS 2019 ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Demirören Medya Grubu’nun ana medya sponsorluğunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin tarihi, kültürel, coğrafik ve gastronomik zenginliğe sahip olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Ama bakıyoruz, M.I.C.E. alanında dünyanın en önemli kuruluşlarından biri olan Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Birliği (ICCA)’nin yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye 2017 yılında, düzenlemiş olduğu kongre ve toplantılarla dünyada ancak 49’uncu sırada. İstanbul’a baktığımız zaman, İstanbul, 130’uncu sırada. Bunlar bize yakışmıyor. Onun için ne yapmalıyız; çok çalışmalıyız. Noktaları kamu ve özel sektör olarak birleştirmeliyiz. Bunun için çalışacağız. İstanbul’un alt yapısını biliyoruz, İstanbul’un tarihini biliyoruz, İstanbul’un konferans merkezlerini biliyoruz, kongre merkezlerini biliyoruz. ICE of M.I.C.E. ödülleri bu açıdan çok büyük önem taşıyor." dedi.

Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKÇİ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA) Her yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards 2019 Etkinlik ve Toplantı Ödülleri sahiplerini buldu. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda dün akşam gerçekleştirilen 7’nci ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, eski bakanlardan Egemen Bağış, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç, Yıldırım Mayruk, Suzan Kardeş, Wilma Elles, Tan Sağtürk, Saba Tümer, Ivana Sert, Ahmet San, Çiğdem Tunç, Tuğba Özerk, Aslı Şafak ve Ömür Gedik’in de aralarında bulunduğu siyaset, iş, medya ve sanat dünyasından isimler katıldı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN SON SEFER SİNGAPUR'A OLACAK

Türk Hava Yolları (THY) adına onur ödülünü de alan THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe ise Atatürk Havalimanı’ndan taşınacaklarını hatırlatarak "THY Şu günlerde çok yoğun, stresli ve aynı zamanda bizim için heyecan verici. Üç gün sonra, bizim için big bang dediğimiz, büyük göç dediğimiz, İstanbul Havalimanı’na taşınmaya başlıyoruz. Atatürk Havalimanı’nda, 6 Nisan 14.00’da Singapur uçağıyla seferimizi yapmış olacağız. 6 Nisan saat 14.00’da, Türk Hava Yolları olarak artık bütün operasyonlarımızı İstanbul Havalimanı’ndan yapacağız" diye konuştu.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri de şunları söyledi: " ICE of M.I.C.E., Türkiye’de toplantı, kongre, etkinlik ve insentive, yani MICE diye adlandırdığımız çok önemli bir endüstri. Turizmin ana çatısı altında, bu saydığım başlıkları kapsayan bir endüstri. Bu gece ICE of M.I.C.E.’de, bir yıl süresince yapılan çalışmalarıyla ödül almak üzere, yarışmaya adaylıklarını koyan meslektaşlarımızın kendi kategorilerinde önemli bir jüri tarafından değerlendirmeleri ve finalistler arasından bir kişinin ödül almasıyla neticelendirilecek bir gece. TÜRSAB olarak M.I.C.E. endüstrisinde hizmet veren seyahat acentalarımızı, turizm sektöründe yarattıkları katma değerli hizmetleri için çok önemsiyoruz. Bu ihtisasta faaliyet gösteren acentalarımız, turizm sektöründü çok önemli işler yapıyorlar.

Ulusal alanda, tatil sezonunun tam tersi olan bahar ve kış aylarında düşük turizm sezonunda ulusal toplantı, etkinlik ve kongre organizasyonlarını gerçekleştirirken, doluluk oranları düşük olan otellerimizi dolduruyorlar. Aynı zamanda 40'tan fazla sektöre iş imkanı ve istihdam yaratıyorlar. Ülke ekonomimize böylesine önemli katma değer yaratan acentalarımız, turizm sektörünün sessiz kahramanlarıdır.

ÖDÜL ALAN FİRMA VE İSİMLER

İnsan ve yapay zekanın birleşmesiyle dans şovu ve sahne performanslarının da sergilendiği törende, Etkinlikler ve Etkinlik/Toplantı Yönetim Firmaları adı altında 2 ana başlıkta dağıtılan ödülleri kazanan isim ve firmalar şunlar oldu:

Onur Ödülü

