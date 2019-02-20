İSTANBUL (AA) - İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, "Hepimizin ortak sorunlarını çözmek ve arzu edilen hedefe ulaşmak amacıyla millet ve memlekete hizmet yolunda üzerine düşeni yapma gayreti gösteren turizm sevdalılarını yürekten kutluyorum." dedi. Turizm Medya Grubu organizasyonuyla bu yıl 6’ncı kez kongre, toplantı ve etkinlik sektörünü bir araya getiren “ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines” fuarı, İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Açılışta konuşan Hasan Hamdi Usta, İstanbul Kongre Merkezi 'inde gerçekleşen "The ACE of MİCE Exhibition"ın kongre, toplantı ve etkinlik sektörünü bu yıl 6'ncı kez bir araya getirdiğini belirterek, fuarın sektör açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Türkiye'nin can damarlarından biri olan turizm sektörüne yön veren, genel ve özel sektörde neler yapılabileceğini konuşmak için düzenlenen fuarları büyük bir fırsat olarak gördüğünü işaret eden Usta, "Hepimizin ortak sorunlarını çözmek ve arzu edilen hedefe ulaşmak amacıyla millet ve memlekete hizmet yolunda üzerine düşeni yapma gayreti gösteren turizm sevdalılarını yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Usta, 2016'da yaşanan maddi sorunlar nedeniyle turizmdeki olumsuzlukların tekrar yaşanmayacağını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İstanbul'da, (turizm alanında) kapasite kullanım alanımız Nisan-Ekim alanında yükseliyor, Kasım-Mart aylarında düşüyor. Yüzde 40 oranında kullanıldığı zaman ise 2019 verilerine göre 13 milyon 650 bin, boş yatak kapasitemiz ise 20 milyon 400 bin civarında olacak. Yakın gelecekte bunların, yüzde 80 doluluk oranına ulaştığımız zaman, yıllık 3 milyar dolar rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu durumun sektörel yapısının yanı sıra çok değişik sebepleri var ancak 2017-2018 sektör verileri, 2016'daki gibi sürprizlerin ortadan kalktığını gösteriyor ve 2019 itibariyle ileriye dönük olarak bizlere ümit vaat ediyor. Dünya ile rekabet edebilmek için bir yandan otel ve yatak diğer yandan ise eğitimli ve alanında yetkin personel eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. Ön lisans ve lisans eğitimi konusunda son yıllarda önemli mesafeler alınsa da turizm sektöründe hızlı gelişim ve değişime bağlı müfredat içeriklerinin oluşturulamadığı, özellikle kongre sektörünün ayrı bir segment olarak müfredatta yer almadığını gözlemliyoruz."

-"Türkiye, dünyada önemli bir turizm merkezi haline geldi" Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Onur Gözet ise Türkiye'nin binlerce yıllık tarihinde yer alan bir uygarlık mirasına sahip olduğunu hatırlatak, "Türkiye, zengin tarihi ve kültürel değerlerinin yanında, özellikle hizmet kalitesiyle de dünyada önemli bir turizm merkezi haline geldi." ifadesini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önderliğinde devam eden yeni tanıtım strateji uygulamalarının 2019 itibariyle uygulanmaya başlandığını söyleyen Gözet, şunları kaydetti: "Kongre turizminin Türkiye’deki en büyük buluşmalarından 6'ncısı olan "The ACE of MİCE Exhibition" da genç sayılmasına rağmen sektöre yeni bir soluk yeni değerler kattığı için büyük bir önem arz ettiğini düşünüyorum. Bu etkinlik, 2014'ten beri Bakanlığımızca desteklenmektedir. Diğer taraftan fuarın İstanbul tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtımına önemli bir katkı sağladığına da inanıyoruz. Ülkemizin tanıtımına olan katkısının yanında yerli ve yabancı turizm profesyonellerini bir araya getirerek ülke ve dünya turizmine katkı yapacak çalışmaları ve fikir alışverişine elverişli bir ortam sunduğu için desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum."