Açe'de yaşanan tsunami felaketi anıldı

Endonezya Cumhuriyeti Başkonsolosu Herry Sudrajat, 10 metre yüksekliği ve 200 kilometrenin üzerindeki hızıyla tsunaminin 200 binin üzerinde insanın ölümüne yol açtığını dile getirerek, “Tsunami insanlığın vicdanını acıtan bir trajedidir. Bu hadise dünyanın içini acıttığı için dünyanın her tarafından yardımlar yapıldı. 44 ülke tarafından yardımların organize edilmesi için bir organizasyon kuruldu. Tsunaminin yaşandığı dönemde uluslararası camiadan aldığımız yardımın toplamı 9 milyar dolara ulaşmıştı. Bu iyilik o kadar kıymetliydi ki. Desteği olan herkese içten teşekkürler.” bilgilerini verdi.

Açe tsunamisinden büyük dersler aldıklarını ifade eden Sudrajat, kaybettikleri canları unutmayacaklarını söyledi.

Dev tsunaminin ardından dünyanın her tarafından gelen yardımların kendileri için büyük anlam taşıdığını anlatan Sudrajat, “Elbette burada bize yardımlarını esirgemeyen Türkiye’ye ve kardeş Türk halkına içten şükranlarımızı sunarız. Tsunaminin ne zaman gelebileceğini elbette bilemiyoruz. Ancak buna her an hazır olmak zorundayız. Deprem öncesinde alınacak tedbirleri almak ve depreme hazırlıklı olmak üzere kurumlarımızı kurduk ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.