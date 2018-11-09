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Acele kamulaştırma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 06:42 | Son Güncelleme

Trabzon'da Ayvadere Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı için alınan acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Trabzon ilinde yapılacak Ayvadere Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, santralin yapımı amacıyla Araklı ilçesi Merkezköy Mahallesi ile Değirmencik Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Erdoğan, söz konusu kararı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince aldı.

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Acele kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı kararı Trabzon

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